Yoğun Bakımdan Çıkarılan Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Yeni Açıklama
Geçtiğimiz günlerde iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen oyuncu Murat Cemcir'le ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Metin Uzun, yoğun bakımdan çıkarılan Cemcir’in alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile hastaneye başvurduğunu, tekrarlayan işlemler sonrası kanamanın kontrol altına alındığını belirtti.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.
Bugün ise sevindiren bir gelişme paylaşıldı. Cemcir’in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, oyuncunun sağlık durumuna dair ayrıntılı bir açıklama yaptı.
