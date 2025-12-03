onedio
Yoğun Bakımdan Çıkarılan Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Hastaneden Yeni Açıklama

03.12.2025 - 12:20

Geçtiğimiz günlerde iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen oyuncu Murat Cemcir'le ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Metin Uzun, yoğun bakımdan çıkarılan Cemcir’in alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile hastaneye başvurduğunu, tekrarlayan işlemler sonrası kanamanın kontrol altına alındığını belirtti.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.

Evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı haberleri manşetleri sarmış, oyuncunun sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı, genel sağlık durumunun stabil ve iyiye gittiği aktarılmıştı.

Bugün ise sevindiren bir gelişme paylaşıldı. Cemcir’in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, oyuncunun sağlık durumuna dair ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Uzun, Cemcir’in “alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile” hastaneye geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır.”

Açıklamada, kanama üzerinden üç gün geçtiği ve yeniden tekrarlamadığı vurgulandı. Başhekim Uzun, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi tarafından takip edilen Cemcir’in yoğun bakımdan normal odaya alındığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, “Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.” ifadelerini kullandı.

