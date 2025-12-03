onedio
“Alkışlar Anneme ve Babama”: Metin Akdülger’in Sözleri Annesini Kaybeden Hande Erçel’i Duygulandırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2025 - 09:39

İki Dünya Bir Dilek filminde ilk kez partner olan Metin Akdülger ve Hande Erçel, hem projeyle hem de uyumlarıyla gündemde. İkilinin röportaj sırasında verdikleri samimi cevaplar da sosyal medyada sıkça konuşuldu. “Hangi gün kalbini daha hızlı attırır?” sorusuna Metin Akdülger’in verdiği yanıt Hande Erçel'i duygulandırdı.

Metin Akdülger ve Hande Erçel, ilk kez İki Dünya Bir Dilek filminde aynı projede buluştu.

İkilinin beyazperdedeki partnerliği kadar, kamera arkası uyumu ve verdikleri röportajlar da büyük ilgi çekti. Bir röportajda ikisine de “Hangi gün kalbini daha hızlı attırır?” sorusu yöneltildi.

Metin Akdülger, soruya verdiği cevapla hem kendine hem de ailesine dair samimi ifadeler kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
