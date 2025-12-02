onedio
Yasemin Ergene'nin Eski Kocası İzzet Özilhan'ın Sosyal Medya Hamlesi Yeni Aşk İddiası Doğurdu!

Yasemin Ergene'nin Eski Kocası İzzet Özilhan'ın Sosyal Medya Hamlesi Yeni Aşk İddiası Doğurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 14:52

Ece Erken’in Gel Konuşalım’da ortaya attığı son iddia, Yasemin Ergene–İzzet Özilhan cephesindeki boşanma sürecine yeni bir boyut ekledi. Erken, programda İzzet Özilhan’ın sosyal medyada Cansu isimli bir hanımefendiyi takibe aldığını ve ikilinin karşılıklı takipleştiğini öne sürdü. Bu detay, “yeni aşk” iddialarını yeniden alevlendirirken, sosyete kulisleri de hareketlendi.

Yaklaşık 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025'te anlaşmalı olarak bitiren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, boşanma haberinin ardından bu kez kulislere yayılan söylentilerle gündemde kaldı.

Yaklaşık 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025’te anlaşmalı olarak bitiren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, boşanma haberinin ardından bu kez kulislere yayılan söylentilerle gündemde kaldı.

Ergene, yaptığı açıklamada sürecin karşılıklı saygı ve anlayışla yürüdüğünü vurgularken, özellikle basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” iddialarını açıkça yalanlamıştı. Boşanma sonrası soyadını yeniden “Ergene” olarak kullanmaya başlayan ünlü isim, kısa süre içinde bu kez ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiasıyla anıldı; ancak Yasemin Ergene bu haberler için de “yalan” diyerek dedikoduları net biçimde reddetmişti. Öte yanda İzzet Özilhan, boşanma sonrası arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülenmişti.

Ece Erken'in Gel Konuşalım'daki iddialarına göre, İzzet Özilhan'ın Cansu isimli bir hanımefendiyle takipleştiği ortaya çıktı.

