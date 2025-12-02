Yasemin Ergene'nin Eski Kocası İzzet Özilhan'ın Sosyal Medya Hamlesi Yeni Aşk İddiası Doğurdu!
Ece Erken’in Gel Konuşalım’da ortaya attığı son iddia, Yasemin Ergene–İzzet Özilhan cephesindeki boşanma sürecine yeni bir boyut ekledi. Erken, programda İzzet Özilhan’ın sosyal medyada Cansu isimli bir hanımefendiyi takibe aldığını ve ikilinin karşılıklı takipleştiğini öne sürdü. Bu detay, “yeni aşk” iddialarını yeniden alevlendirirken, sosyete kulisleri de hareketlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 14 yıllık evliliklerini 3 Eylül 2025’te anlaşmalı olarak bitiren Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, boşanma haberinin ardından bu kez kulislere yayılan söylentilerle gündemde kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken'in Gel Konuşalım'daki iddialarına göre, İzzet Özilhan'ın Cansu isimli bir hanımefendiyle takipleştiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın