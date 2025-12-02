onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Durumu Ne? İç Kanama Geçiren Murat Cemcir'in Günlerdir Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı!

Son Durumu Ne? İç Kanama Geçiren Murat Cemcir'in Günlerdir Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 11:12

“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Kardeş Payı” ve “Ailecek Şaşkınız” gibi yapımlarla milyonların sevdiği bir isim haline gelen Murat Cemcir’den dün sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Murat Cemcir'in neden yoğun bakımda olduğu ve son durumu merak edilirken Gel Konuşalım programında oyuncunun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

49 yaşındaki Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

49 yaşındaki Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde iç kanama tespit edilmiş ve Cemcir'in yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti.

Doktorların yaptığı incelemeler sonucunda oyuncunun, sindirim sisteminde görülen “divertiküler kanama” nedeniyle iç kanama geçirdiği açıklanmıştı.

Hastaneden ve menajerinden gelen bilgilere göre, Cemcir’e gerekli tıbbi müdahale hızla yapılarak ve kanamanın kontrol altına alındığı aktarılmıştı. Oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiği, hayati fonksiyonlarının iyi seyrettiği ve gün içinde yoğun bakımdan normal odaya alınmasının beklendiği belirtilmişti.

Hastaneden gelen ilk açıklamadan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak, Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın verdiği bilgilere göre Murat Cemcir'in günlerdir yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Ece Erken'in programda verdiği son dakika bilgilerine göre, Murat Cemcir'in şu an durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kubi aygün

ikili ayrıldıktan sonra hangi ropartajini görsem sarhoş içmiş ağır bı depresyon girdi galiba

Hermione Granger

Evet yeni fobi eklendi.. Evde durup dururken iç kanama geçirmek...