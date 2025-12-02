Son Durumu Ne? İç Kanama Geçiren Murat Cemcir'in Günlerdir Yoğun Bakımda Olduğu Ortaya Çıktı!
“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Kardeş Payı” ve “Ailecek Şaşkınız” gibi yapımlarla milyonların sevdiği bir isim haline gelen Murat Cemcir’den dün sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Murat Cemcir'in neden yoğun bakımda olduğu ve son durumu merak edilirken Gel Konuşalım programında oyuncunun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler aktarıldı.
49 yaşındaki Murat Cemcir, geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ancak, Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın verdiği bilgilere göre Murat Cemcir'in günlerdir yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Ece Erken'in programda verdiği son dakika bilgilerine göre, Murat Cemcir'in şu an durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.
