onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Kaan Taşaner'in "Aile İlişkilerimi Özellikle Zayıf Tuttum" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!

Oyuncu Kaan Taşaner'in "Aile İlişkilerimi Özellikle Zayıf Tuttum" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.12.2025 - 09:16

Ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Kaan Taşaner, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Giray karakteriyle gündemdeydi. Daha önce Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney ve Diriliş Ertuğrul’daki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllardır pek konuşmadığı özel hayatı yerine oyuncluluğuyla anılıyordu. Ancak Taşaner bu kez katıldığı programda aile ilişkilerine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.

Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Kaan Taşaner'in sözleri X'te tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=pUl2i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Oyuncunun “aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum” ve “gerekirse insan annesini babasını bile yok saymalı” sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Oyuncunun “aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum” ve “gerekirse insan annesini babasını bile yok saymalı” sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

“2–3 sene önce babamı kaybettim, hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım. Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada ‘babamdır, annemdir’ diye kimseyi bağrına basmamalısın. Bunu 15–16 yaşında fark ettim, ‘takdiri ilahi ailenden, o şapşal akrabalardan uzaklaş; seni daha iyi insan yapmıyorlarsa uzak dur’ gibi bir düşünceye kapıldım.” şeklinde konuşan ve yalnız büyüdüğünü söyleyen oyuncu Kaan Taşaner'in sözleri X'te tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım...

Gelin X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın