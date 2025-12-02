Oyuncu Kaan Taşaner'in "Aile İlişkilerimi Özellikle Zayıf Tuttum" Sözleri X'te Tartışma Yarattı!

“2–3 sene önce babamı kaybettim, hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum, yas tutmadım. Aile ilişkilerimi özellikle zayıf tuttum; çünkü eğer bir aile seni doğru insan olarak inşa edemiyorsa, sana doğru insan olmayı öğretemiyorsa, bir noktada ‘babamdır, annemdir’ diye kimseyi bağrına basmamalısın. Bunu 15–16 yaşında fark ettim, ‘takdiri ilahi ailenden, o şapşal akrabalardan uzaklaş; seni daha iyi insan yapmıyorlarsa uzak dur’ gibi bir düşünceye kapıldım.” şeklinde konuşan ve yalnız büyüdüğünü söyleyen oyuncu Kaan Taşaner'in sözleri X'te tartışmaları da beraberinde getirdi.