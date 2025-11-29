Evrim Akın Bez Bebek'te Yeniden Gündem Olan "Çimdikleme Sahnesi" Hakkında Açıklama Yaptı
Bez Bebek setinde yıllar önce yaşandığı iddia edilen olaylar, Asena Keskinci’nin açıklamalarından sonra gündemi sarsmaya devam ederken, bu kez diziden bir sahne ve Evrim Akın’ın o sahneye dair sözleri tartışmanın merkezine yerleşti.
Asena Keskinc'nin sosyal medyada paylaştığı videolarda, çocuk oyuncu olarak yer aldığı Bez Bebek setinde başrol oyuncusu Evrim Akın’dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesi üzerine birçok sahne yeniden gündem olmuştu. Evrim Akın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu sahnelere de açıklık getirdi.
Asena Keskinci’nin Evrim Akın’la ilgili şiddet ve “babamla ilişki yaşadı” iddialarını anlatmasının ardından, Bez Bebek’in eski bölümleri sosyal medyada adeta didik didik edildi ve özellikle bir sahne gündeme oturdu.
Çocuklara, kadınlara ve hayvanlara karşı her zaman hassas olduğunu, sette kimseye kötü davranmadığını; Asena ve annesinin yıllar boyunca kendisine sevgi dolu mesajlar attığını, doğum günlerini kutladığını vurguyan Akın o sahneye de açıklık getirdi.
