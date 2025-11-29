onedio
Dünyanın En Güzel Kadınları Bu Ülkelerden Çıkıyor: 2024 Listesinde Türkiye Zirvede!

Dünyanın En Güzel Kadınları Bu Ülkelerden Çıkıyor: 2024 Listesinde Türkiye Zirvede!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 18:41

2024’te yayınlanan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan Bscholarly listesine göre, dünyanın en güzel kadınlarının çıktığı ülkeler belli oldu. Türkiye zirveye yerleşirken, ülkemizi Brezilya ve Fransa takip etti. 'Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler' listesi Hindistan’dan Venezuela’ya kadar birçok ülkeyi gündeme taşırken bu liste 2025 senesi için de iddiamızı ortaya koydu!

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Bscholary

Kaynak: https://bscholarly.com/countries-with...
Türkiye'nin yıllardır "güzel kadınlar ülkesi" olarak anılması boşuna değil; her dönem kendi neslinin ikonlarını çıkaran bir memleketten bahsediyoruz.

Türkiye’nin yıllardır “güzel kadınlar ülkesi” olarak anılması boşuna değil; her dönem kendi neslinin ikonlarını çıkaran bir memleketten bahsediyoruz.

Son yıllarda Türk dizilerinin performansı, global platformlardaki başarısı ve binlerce bölümlük ihracatımız sağ olsun, bu ülkenin güzel kadınları bütün dünyada daha da popüler hale geldi. Öyle ki, tüm dünyayı baz alan listelerde bile pek çok ünlü Türk oyuncu ilk sıralarda yer almaya başladı. Şimdi de karşımıza 2024 yılına ait “Dünyanın En Güzel Kadınlarına Sahip Ülkeler” listesi çıktı.

Bscholarly'nin hazırladığı "Top 20 Countries With The Most Beautiful Women In The World 2024" listesinde Türkiye zirveye yerleşti.

Bscholarly’nin hazırladığı “Top 20 Countries With The Most Beautiful Women In The World 2024” listesinde Türkiye zirveye yerleşti.

Bscholarly’ye göre 2024’te “en güzel kadınlara sahip” ilk 20 ülke şöyle sıralanıyor:

1. Türkiye 🇹🇷

2.Brezilya 

3.Fransa 

4.Rusya 

5.İtalya 

6.Hindistan 

7.Venezuela 

8.Amerika Birleşik Devletleri (ABD

9.İsveç 

10.Ukrayna 

11.Kolombiya 

12.Danimarka 

13.Afganistan 

14.Kanada 

15.Filipinler 

16.Arjantin 

17.Porto Riko

18.Pakistan 

19.Hollanda 

20.Bulgaristan

2025 listesi daha gelmedi ama iddiamız baki: Türk kadınları her haliyle güzel 💅✨

2025 listesi daha gelmedi ama iddiamız baki: Türk kadınları her haliyle güzel 💅✨

Bscholarly henüz 2025 için yeni bir liste açıklamış değil ama açık konuşalım: Türkiye’nin zirve iddiası hiç bitmiyor. Türk dizilerinin dünya çapında hâlâ yoğun ilgi görmesi, sosyal medyada Türk oyuncuların sık sık viral olması, Türkiye’nin bu tarz listelerde isim olarak güçlü bir aday olmaya devam edeceğini gösteriyor. Elbette güzellik, ülke bazında ölçülebilecek ya da tek bir sıralamayla tamamen açıklanabilecek bir kavram değil; yine de 2024’te gelen birincilik, Türkiye’nin popüler kültürde “çekici ve dikkat çeken kadın profilleriyle” anıldığını ortaya koyuyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
