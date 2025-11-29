Dünyanın En Güzel Kadınları Bu Ülkelerden Çıkıyor: 2024 Listesinde Türkiye Zirvede!
Kaynak: https://bscholarly.com/countries-with...
2024’te yayınlanan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan Bscholarly listesine göre, dünyanın en güzel kadınlarının çıktığı ülkeler belli oldu. Türkiye zirveye yerleşirken, ülkemizi Brezilya ve Fransa takip etti. 'Dünyanın en güzel kadınlarına sahip ülkeler' listesi Hindistan’dan Venezuela’ya kadar birçok ülkeyi gündeme taşırken bu liste 2025 senesi için de iddiamızı ortaya koydu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Bscholary
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin yıllardır “güzel kadınlar ülkesi” olarak anılması boşuna değil; her dönem kendi neslinin ikonlarını çıkaran bir memleketten bahsediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bscholarly’nin hazırladığı “Top 20 Countries With The Most Beautiful Women In The World 2024” listesinde Türkiye zirveye yerleşti.
2025 listesi daha gelmedi ama iddiamız baki: Türk kadınları her haliyle güzel 💅✨
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın