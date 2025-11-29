Dünyanın En Güzel Kadınları Bu Ülkelerden Çıkıyor: 2024 Listesinde Türkiye Zirvede!

Bscholarly henüz 2025 için yeni bir liste açıklamış değil ama açık konuşalım: Türkiye’nin zirve iddiası hiç bitmiyor. Türk dizilerinin dünya çapında hâlâ yoğun ilgi görmesi, sosyal medyada Türk oyuncuların sık sık viral olması, Türkiye’nin bu tarz listelerde isim olarak güçlü bir aday olmaya devam edeceğini gösteriyor. Elbette güzellik, ülke bazında ölçülebilecek ya da tek bir sıralamayla tamamen açıklanabilecek bir kavram değil; yine de 2024’te gelen birincilik, Türkiye’nin popüler kültürde “çekici ve dikkat çeken kadın profilleriyle” anıldığını ortaya koyuyor.