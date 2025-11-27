Gupse Özay'dan Can Bonomo'ya: Sarp Apak'ın Arkadaşlarını Tek Tek Zorbaladığı Anlar Görenleri Güldürdü!

Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri şüphesiz Sarp Apak. Çoğumuz onu önce yıllarca ekranlara damga vuran Avrupa Yakası'ndaki bitmek bilmeyen enerjisiyle, sonra Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi Gülse Birsel projelerinde iyice içimize işlemiş haliyle tanıdık. Ne oynarsa oynasın, sahneye girdiği anda ortamın temposunu yükselten ismi maalesef bir süredir ekranlarda göremiyoruz.

Fakat kendisi yakın arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla zaman zaman karşımıza çıkıyor. Son olarak arkadaşları hakkındaki düşünceleri sorulan Apak'ın yorumları akıllara Yalan Dünya'da canlandırdığı Emir karakterini getirdi.