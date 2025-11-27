onedio
Gupse Özay'dan Can Bonomo'ya: Sarp Apak'ın Arkadaşlarını Tek Tek Zorbaladığı Anlar Görenleri Güldürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
27.11.2025 - 14:15

Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri şüphesiz Sarp Apak. Çoğumuz onu önce yıllarca ekranlara damga vuran Avrupa Yakası'ndaki bitmek bilmeyen enerjisiyle, sonra Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi Gülse Birsel projelerinde iyice içimize işlemiş haliyle tanıdık. Ne oynarsa oynasın, sahneye girdiği anda ortamın temposunu yükselten ismi maalesef bir süredir ekranlarda göremiyoruz.

Fakat kendisi yakın arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla zaman zaman karşımıza çıkıyor. Son olarak arkadaşları hakkındaki düşünceleri sorulan Apak'ın yorumları akıllara Yalan Dünya'da canlandırdığı Emir karakterini getirdi.

İşte o anlar:

Son yıllarda Sarp Apak’ı yakın arkadaşları olan Can Bonomo, Gupse Özay, Barış Arduç, Engin Öztürk ve Melikşah Altuntaş’la birlikte gördüğümüz eğlenceli videolar ve vloglarla görüyoruz.

Son yıllarda Sarp Apak’ı yakın arkadaşları olan Can Bonomo, Gupse Özay, Barış Arduç, Engin Öztürk ve Melikşah Altuntaş’la birlikte gördüğümüz eğlenceli videolar ve vloglarla görüyoruz.

İşte tam bu noktada devreye Melikşah Altuntaş giriyor; son zamanlarda YouTube'da paylaştığı vloglarla Sarp Apak'ın özlenen tarafını sevenlerine gösteren isim bu anlarla X kullanıcılarını güldürdü.

