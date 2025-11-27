Gupse Özay'dan Can Bonomo'ya: Sarp Apak'ın Arkadaşlarını Tek Tek Zorbaladığı Anlar Görenleri Güldürdü!
Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri şüphesiz Sarp Apak. Çoğumuz onu önce yıllarca ekranlara damga vuran Avrupa Yakası'ndaki bitmek bilmeyen enerjisiyle, sonra Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi Gülse Birsel projelerinde iyice içimize işlemiş haliyle tanıdık. Ne oynarsa oynasın, sahneye girdiği anda ortamın temposunu yükselten ismi maalesef bir süredir ekranlarda göremiyoruz.
Fakat kendisi yakın arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla zaman zaman karşımıza çıkıyor. Son olarak arkadaşları hakkındaki düşünceleri sorulan Apak'ın yorumları akıllara Yalan Dünya'da canlandırdığı Emir karakterini getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda Sarp Apak’ı yakın arkadaşları olan Can Bonomo, Gupse Özay, Barış Arduç, Engin Öztürk ve Melikşah Altuntaş’la birlikte gördüğümüz eğlenceli videolar ve vloglarla görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın