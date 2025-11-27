Kerem Bürsin'le Aşk Yaşayan Selin Yağcıoğlu'nun Başı Sevgilisinin Fanlarından Gelen Nefret Mesajlarıyla Dertte
Kerem Bürsin'le ilişki yaşayan influencer Selin Yağcıoğlu, son dönemde özellikle yabancı kullanıcılardan aldığı nefret mesajları nedeniyle kızı Su’yu sosyal medyada daha az gösterme kararı aldığını anlattı. Gelen yorumların zamanla dozunun arttığını, eleştirinin ötesine geçip rahatsız edici bir hâl aldığını söyleyen Yağcıoğlu, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk iddiaları aslında birkaç hafta önce, ikisinin de eski ilişkilerini bitirmesinin ardından ortaya çıktı.
Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkinin ardından Selin Yağcıoğlu, yabancı bir kitleden kin ve nefret mesajları aldığını açıkladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
