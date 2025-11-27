onedio
Kerem Bürsin'le Aşk Yaşayan Selin Yağcıoğlu'nun Başı Sevgilisinin Fanlarından Gelen Nefret Mesajlarıyla Dertte

Ecem Dalgıçoğlu
27.11.2025 - 12:03

Kerem Bürsin'le ilişki yaşayan influencer Selin Yağcıoğlu, son dönemde özellikle yabancı kullanıcılardan aldığı nefret mesajları nedeniyle kızı Su’yu sosyal medyada daha az gösterme kararı aldığını anlattı. Gelen yorumların zamanla dozunun arttığını, eleştirinin ötesine geçip rahatsız edici bir hâl aldığını söyleyen Yağcıoğlu, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk iddiaları aslında birkaç hafta önce, ikisinin de eski ilişkilerini bitirmesinin ardından ortaya çıktı.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk iddiaları aslında birkaç hafta önce, ikisinin de eski ilişkilerini bitirmesinin ardından ortaya çıktı.

Önce sosyal medyada aynı dönemlerde, benzer mekânlardan yapılan paylaşımlar ve aralarındaki etkileşimler dikkat çekti. Ardından, Selin Yağcıoğlu’nun bir Instagram hesabına gönderdiği mesajların ifşa edilmesiyle, Kerem Bürsin’le yaklaşık bir aydır görüştükleri; ardından Kerem’in eski sevgilisi Mehtap Algül’e durumdan bahsettiği ve ilişkilerini yanlış anlaşılma olmasın diye açıkça konuştuğu ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalar yayılınca, bu üçlü arasındaki iletişim gündeme oturmuştu.

Sonrasında ikilinin Kapadokya’ya birlikte tatile gittiği ve Selin’in doğum gününü burada Kerem’le kutladığı öğrenilmiş, ilişkileri iyice görünür hâle gelmişti. Selin Yağcıoğlu’nun doğum günü fotoğraflarını Instagram’da paylaşması üzerine Kerem Bürsin bu karelerin altına yaptığı yorum dikkat çekmişti.

Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkinin ardından Selin Yağcıoğlu, yabancı bir kitleden kin ve nefret mesajları aldığını açıkladı.

