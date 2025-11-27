Kerem Bürsin'le Aşk Yaşayan Selin Yağcıoğlu'nun Başı Sevgilisinin Fanlarından Gelen Nefret Mesajlarıyla Dertte

Önce sosyal medyada aynı dönemlerde, benzer mekânlardan yapılan paylaşımlar ve aralarındaki etkileşimler dikkat çekti. Ardından, Selin Yağcıoğlu’nun bir Instagram hesabına gönderdiği mesajların ifşa edilmesiyle, Kerem Bürsin’le yaklaşık bir aydır görüştükleri; ardından Kerem’in eski sevgilisi Mehtap Algül’e durumdan bahsettiği ve ilişkilerini yanlış anlaşılma olmasın diye açıkça konuştuğu ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalar yayılınca, bu üçlü arasındaki iletişim gündeme oturmuştu.

Sonrasında ikilinin Kapadokya’ya birlikte tatile gittiği ve Selin’in doğum gününü burada Kerem’le kutladığı öğrenilmiş, ilişkileri iyice görünür hâle gelmişti. Selin Yağcıoğlu’nun doğum günü fotoğraflarını Instagram’da paylaşması üzerine Kerem Bürsin bu karelerin altına yaptığı yorum dikkat çekmişti.