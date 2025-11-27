onedio
Bir Skandal Daha: Justin Bieber Golf Sahasına Tuvaletini Yaparken Görüntülendi!

Bir Skandal Daha: Justin Bieber Golf Sahasına Tuvaletini Yaparken Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.11.2025 - 10:11

Justin Bieber cephesinde son dönemde hem özel hayatı hem de davranışları üzerinden birkaç skandal üst üste geldi diyebiliriz. En yeni olanı ise, Palm Springs’te arkadaşlarıyla golf oynarken sahanın çalılıklarına idrarını yaparken paparazzilere yakalanması oldu.

Justin Bieber son dönemde özellikle özel alan ihlali ve paparazzi tartışmalarının merkezine yerleşmiş durumda.

Justin Bieber son dönemde özellikle özel alan ihlali ve paparazzi tartışmalarının merkezine yerleşmiş durumda.

Justin Bieber’in kariyerinde en çok tartışılan başlıklardan biri de yasaklı madde kullanımı ve bunun hem sağlığına hem davranışlarına yansıması oluyor. Bieber, özellikle 2010’ların ortasında yaşadığı çalkantılı dönemi sonradan kendi belgeselinde ve röportajlarında detaylı şekilde anlatmış; uykusuzluk ve yoğun baskı nedeniyle uyuşturucu ve sakinleştirici haplara yöneldiğini, bunun da psikolojisini ciddi şekilde bozduğunu kabul etmişti.

Daha önce defalarca gizlice çekilen görüntüler, izinsiz paylaşılan özel anları ve ailesiyle birlikteyken üzerine gelen kameralar yüzünden tepkisini dile getiren Bieber, röportajlarında ve paylaşımlarındaki çıkışlarıyla gündeme gelmişti.

Justin Bieber, Palm Springs, California’da arkadaşlarıyla pazar günü golf oynarken, sahadaki çalılıkların arasına geçip ihtiyacını giderirken paparazziler tarafından fotoğraflandı.

Justin Bieber, Palm Springs, California’da arkadaşlarıyla pazar günü golf oynarken, sahadaki çalılıkların arasına geçip ihtiyacını giderirken paparazziler tarafından fotoğraflandı.

Oyun sırasında tuvalet ihtiyacı için sahayı terk etmek yerine çalılıkları seçen isim, o görüntülerle başka bir skandala daha imza attı. Olay 23 Kasım 2025 pazar günü yaşanmasının ardından sosyal medyaya düşmesiyle gündeme oturdu!

Pek çok ülkede ve özellikle ABD’de, kamusal alanda tuvaletini yapmak “public urination” (kamusal alanda idrar) kapsamında kabahat ya da idari suç sayılabiliyor ve para cezası, uyarı gibi yaptırımlar söz konusu olabiliyor.

