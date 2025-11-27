Bir Skandal Daha: Justin Bieber Golf Sahasına Tuvaletini Yaparken Görüntülendi!

Justin Bieber’in kariyerinde en çok tartışılan başlıklardan biri de yasaklı madde kullanımı ve bunun hem sağlığına hem davranışlarına yansıması oluyor. Bieber, özellikle 2010’ların ortasında yaşadığı çalkantılı dönemi sonradan kendi belgeselinde ve röportajlarında detaylı şekilde anlatmış; uykusuzluk ve yoğun baskı nedeniyle uyuşturucu ve sakinleştirici haplara yöneldiğini, bunun da psikolojisini ciddi şekilde bozduğunu kabul etmişti.

Daha önce defalarca gizlice çekilen görüntüler, izinsiz paylaşılan özel anları ve ailesiyle birlikteyken üzerine gelen kameralar yüzünden tepkisini dile getiren Bieber, röportajlarında ve paylaşımlarındaki çıkışlarıyla gündeme gelmişti.