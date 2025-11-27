Bir Skandal Daha: Justin Bieber Golf Sahasına Tuvaletini Yaparken Görüntülendi!
Justin Bieber cephesinde son dönemde hem özel hayatı hem de davranışları üzerinden birkaç skandal üst üste geldi diyebiliriz. En yeni olanı ise, Palm Springs’te arkadaşlarıyla golf oynarken sahanın çalılıklarına idrarını yaparken paparazzilere yakalanması oldu.
Justin Bieber son dönemde özellikle özel alan ihlali ve paparazzi tartışmalarının merkezine yerleşmiş durumda.
Justin Bieber, Palm Springs, California’da arkadaşlarıyla pazar günü golf oynarken, sahadaki çalılıkların arasına geçip ihtiyacını giderirken paparazziler tarafından fotoğraflandı.
