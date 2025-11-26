Matmazel'in Evi mi? Hepsi Grubunun Cemre'si Boğaz Manzaralı Eviyle Ağızları Açık Bıraktı!
Yıllar önce Hepsi grubunun üyesi olarak hayatımıza giren Cemre Kemer, bu kez grubun kaosuyla değil, eski eviyle gündemde. Sosyal medyada “Hepsi Cemre yeni ev aldı” başlıkları dolaşsa da işin aslı bambaşka çıktı. Cemre’nin paylaştığı o meşhur Boğaz manzaralı, yüksek tavanlı, geniş pencereli daire aslında yıllar önce Arnavutköy’de yaşadığı bekar evi. Şimdilerde tamamen boşalmış hâlde olan evi yeniden ziyaret eden Cemre, manzarayı ve evin içini takipçileriyle paylaştı.
İşte o anlar:
Cemre Kemer, paylaştığı evde henüz bekârken, Hepsi'nin dağılmasının ardından yaşamaya başlamıştı.
