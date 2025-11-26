onedio
Matmazel'in Evi mi? Hepsi Grubunun Cemre'si Boğaz Manzaralı Eviyle Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
26.11.2025 - 16:45

Yıllar önce Hepsi grubunun üyesi olarak hayatımıza giren Cemre Kemer, bu kez grubun kaosuyla değil, eski eviyle gündemde. Sosyal medyada “Hepsi Cemre yeni ev aldı” başlıkları dolaşsa da işin aslı bambaşka çıktı. Cemre’nin paylaştığı o meşhur Boğaz manzaralı, yüksek tavanlı, geniş pencereli daire aslında yıllar önce Arnavutköy’de yaşadığı bekar evi. Şimdilerde tamamen boşalmış hâlde olan evi yeniden ziyaret eden Cemre, manzarayı ve evin içini takipçileriyle paylaştı.

İşte o anlar:

Cemre Kemer, paylaştığı evde henüz bekârken, Hepsi'nin dağılmasının ardından yaşamaya başlamıştı.

2020 yılında Emre Medina ile evlenmesinin ardından ise Boğaz manzaralı bu daireden taşınıp bambaşka bir düzene geçti. Yani bugün konuşulan ev, aslında; Cemre’nin eski günlerine, gençlik dönemine dair hatıralarla dolu bekar evi.

Bu videonun altına sosyal medyada “Bu ev Aşk-ı Memnu’da Matmazel’in evi mi?”  “Matmazel’in evi gibi” yorumları yağsa da bildiğimiz kadarıyla Aşk-ı Memnu’daki Matmazel’in eviyle aynı ev değil; sadece atmosfer ve manzara benzerliği ve arkaya konulan Aşk-ı Memnu jeneriği yüzünden öyle sanılmış!

