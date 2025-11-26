Matmazel'in Evi mi? Hepsi Grubunun Cemre'si Boğaz Manzaralı Eviyle Ağızları Açık Bıraktı!

2020 yılında Emre Medina ile evlenmesinin ardından ise Boğaz manzaralı bu daireden taşınıp bambaşka bir düzene geçti. Yani bugün konuşulan ev, aslında; Cemre’nin eski günlerine, gençlik dönemine dair hatıralarla dolu bekar evi.

Bu videonun altına sosyal medyada “Bu ev Aşk-ı Memnu’da Matmazel’in evi mi?” “Matmazel’in evi gibi” yorumları yağsa da bildiğimiz kadarıyla Aşk-ı Memnu’daki Matmazel’in eviyle aynı ev değil; sadece atmosfer ve manzara benzerliği ve arkaya konulan Aşk-ı Memnu jeneriği yüzünden öyle sanılmış!