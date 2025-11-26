onedio
Raşit Bağzıbağlı Ünlü Markanın Yıllar Önceki Tasarımlarını Çaldığını İddia Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
26.11.2025 - 15:07

Türk moda dünyası bugünlerde yeni bir “taklit mi, ilham mı?” tartışmasıyla çalkalanıyor. Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonundaki birkaç tasarımının, Türkiye’nin en bilinen giyim markalarından birinin yeni koleksiyonunda neredeyse birebir şeklinde karşısına çıktığını iddia etti.

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda moda dünyasında taşları yerinden oynatan bir iddia ortaya attı.

Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonundaki bazı elbiselerinin, Türkiye’nin önde gelen ünlü giyim markalarından birinin 2025 koleksiyonunda neredeyse birebir şekilde yeniden karşına çıktığını söyleyerek hem markaya hem de markanın stilistlerine sitem etti.

Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonunun kariyerinin en özel işlerinden biri olduğunu hatırlatırken; her parçasının ekibiyle birlikte büyük emek ve titizlikle hazırlandığını vurguladı. Ardından “Bu kadar büyük bir markanın stilistlerinin bu kadar yeteneksiz olup, benim tasarımlarımın aynısını yapıp maaş almasına çok üzüldüm.” dedi. Hatta gördüklerinin yalnızca kendi fark edebildikleri olduğunu, kim bilir koleksiyondan daha kaç parçanın kopyalanıp, bir de daha pahalıya satılmış olabileceğini söyledi.

Bağzıbağlı, bir AVM’de gezerken ünlü markanın mağaza vitrininde yaşadığı “şoku” anlattı.

Vitrinde gördüğü siyah, tüy detaylı elbisenin 2020 Yaz Couture defilesinde tasarladığı tek üretim bir modele tıpatıp benzediğini söyleyen Bağzıbağlı, “Bunu midi değil uzun yaparsın, siyah değil başka renk yaparsın; kimse de ‘birebir kopya’ demez.” sözleriyle tasarımın neredeyse hiç değiştirilmediğini söyledi.

Tüm bu paylaşımlarının sonunda ünlü tasarımcı, “Taklitler asıllarını yaşatır.” diyerek sitem etti.

“Beni örnek almış olmaları onore edici” dese de, diğer yandan büyük ve köklü bir Türk markasının tasarım anlamında bu kadar “sığ” davranabildiğini ilk kez gördüğünü söyleyip hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

