Raşit Bağzıbağlı Ünlü Markanın Yıllar Önceki Tasarımlarını Çaldığını İddia Etti!

Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonundaki bazı elbiselerinin, Türkiye’nin önde gelen ünlü giyim markalarından birinin 2025 koleksiyonunda neredeyse birebir şekilde yeniden karşına çıktığını söyleyerek hem markaya hem de markanın stilistlerine sitem etti.

Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonunun kariyerinin en özel işlerinden biri olduğunu hatırlatırken; her parçasının ekibiyle birlikte büyük emek ve titizlikle hazırlandığını vurguladı. Ardından “Bu kadar büyük bir markanın stilistlerinin bu kadar yeteneksiz olup, benim tasarımlarımın aynısını yapıp maaş almasına çok üzüldüm.” dedi. Hatta gördüklerinin yalnızca kendi fark edebildikleri olduğunu, kim bilir koleksiyondan daha kaç parçanın kopyalanıp, bir de daha pahalıya satılmış olabileceğini söyledi.