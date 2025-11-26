Raşit Bağzıbağlı Ünlü Markanın Yıllar Önceki Tasarımlarını Çaldığını İddia Etti!
Türk moda dünyası bugünlerde yeni bir “taklit mi, ilham mı?” tartışmasıyla çalkalanıyor. Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 2020 Yaz Couture koleksiyonundaki birkaç tasarımının, Türkiye’nin en bilinen giyim markalarından birinin yeni koleksiyonunda neredeyse birebir şeklinde karşısına çıktığını iddia etti.
Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda moda dünyasında taşları yerinden oynatan bir iddia ortaya attı.
Bağzıbağlı, bir AVM’de gezerken ünlü markanın mağaza vitrininde yaşadığı “şoku” anlattı.
Tüm bu paylaşımlarının sonunda ünlü tasarımcı, “Taklitler asıllarını yaşatır.” diyerek sitem etti.
