Dünyaca Ünlü Şarkıcı Camila Cabello'nun Bikinili Pozları Güzellik Standartlarını Yeniden Masaya Yatırdı!

X’te yeniden dolaşıma giren turuncu bikinili fotoğraflar Cabello’yu bir kez daha gündeme taşıdı. Tekneye çıkıp inerken çekilen bu kareler aslında yeni değil; 2022 yazında İtalya’nın Positano kıyılarında arkadaşlarıyla tatildeyken paparazziler tarafından çekilmiş görüntüler.

Tekrar gündeme gelen o pozlar, sosyal medyada “gerçek kadın bedeni” ve 'güzellik standartları' üzerine tartışmalar yeniden alevlendirdi.

Bikinili görüntüleri servis edildiğinde paparazzilere ve beden baskısına veryansın eden ünlü isim, fotoğraf çekileceğini bildiği için denizdeyken bile “sürekli karnını içeri çektiğini, nefesini tuttuğunu, sonunda mide ağrısıyla eve döndüğünü” anlatmıştı.