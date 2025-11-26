onedio
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Camila Cabello'nun Bikinili Pozları Güzellik Standartlarını Yeniden Masaya Yatırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
26.11.2025 - 14:16

“Havana” ve “Senorita” gibi hit’leriyle tanınan Camila Cabello’nun turuncu bikinili tekne pozları X’te yeniden gündem oldu. Bu görüntüler, şarkıcının yaptığı açıklamayı gündeme taşırken, kadın bedeni algısı ile güzellik standartlarını bir kez daha tartışmaya açtı.

Son yılların en çok konuşulan pop yıldızlarından biri olan, önce Fifth Harmony ile tanınan Camila Cabello, ardından “Havana”, “Senorita”, gibi parçalarla solo kariyerinde de başarıyı yakalamıştı.

Küba-Meksika kökenli şarkıcı, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde; yıllarca Shawn Mendes’le yaşadığı ilişki konuşulan isim şimdi ise Dubai merkezli lüks moda devinin varisi Henry Junior Chalhoub ile yaşadığı aşk magazin sayfalarının vazgeçilmezi haline geldi.

Camila Cabello'nun 2022 yazında paparazziler tarafından çekilen bu görüntüleri X'te yeniden gündem oldu.

X’te yeniden dolaşıma giren turuncu bikinili fotoğraflar Cabello’yu bir kez daha gündeme taşıdı. Tekneye çıkıp inerken çekilen bu kareler aslında yeni değil; 2022 yazında İtalya’nın Positano kıyılarında arkadaşlarıyla tatildeyken paparazziler tarafından çekilmiş görüntüler. 

Tekrar gündeme gelen o pozlar, sosyal medyada “gerçek kadın bedeni” ve 'güzellik standartları' üzerine tartışmalar yeniden alevlendirdi.

Bikinili görüntüleri servis edildiğinde paparazzilere ve beden baskısına veryansın eden ünlü isim, fotoğraf çekileceğini bildiği için denizdeyken bile “sürekli karnını içeri çektiğini, nefesini tuttuğunu, sonunda mide ağrısıyla eve döndüğünü” anlatmıştı.

twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
