"İki Dünya Bir Dilek" Filminde Başrolü Paylaşan Metin Akdülger ve Hande Erçel'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Hande Erçel ve Metin Akdülger’in adı bu kez sadece birlikte rol aldıkları filmle değil, kulislerde dolaşan aşk söylentileriyle de anılıyor. Doğum günü kutlamasından sızan samimi görüntüler, sosyal medyada “set aşkı mı doğuyor?” yorumlarını beraberinde getirdi.
TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım’da gazeteci Mehmet Üstündağ, iki oyuncunun doğum günü sürprizi esnasındaki samimiyeti için “Havada aşk kokusu var” yorumunu yaparak, Erçel ve Akdülger arasında yeni bir aşk ihtimali olduğunu iddia etti.
Prime Video için çekilen “İki Dünya Bir Dilek” için bir araya gelen Metin Akdülger ve Hande Erçel'in galadaki halleri beğeni toplamıştı.
“İki Dünya Bir Dilek” setinde Metin Akdülger ve ekip arkadaşları, Hande Erçel’e set arasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Gel Konuşalım programında, gazeteci Mehmet Üstündağ, Metin Akdülger'in Cansu Akın ile yaşadığı ilişkinin bittiğini iddia etti.
