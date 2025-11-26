onedio
"İki Dünya Bir Dilek" Filminde Başrolü Paylaşan Metin Akdülger ve Hande Erçel'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.11.2025 - 10:05

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in adı bu kez sadece birlikte rol aldıkları filmle değil, kulislerde dolaşan aşk söylentileriyle de anılıyor. Doğum günü kutlamasından sızan samimi görüntüler, sosyal medyada “set aşkı mı doğuyor?” yorumlarını beraberinde getirdi. 

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım’da gazeteci Mehmet Üstündağ, iki oyuncunun doğum günü sürprizi esnasındaki samimiyeti için “Havada aşk kokusu var” yorumunu yaparak, Erçel ve Akdülger arasında yeni bir aşk ihtimali olduğunu iddia etti.

Prime Video için çekilen “İki Dünya Bir Dilek” için bir araya gelen Metin Akdülger ve Hande Erçel'in galadaki halleri beğeni toplamıştı.

Filmin Hande Erçel'e ait hikayesi ve Metin Akdülger'le filmdeki uyumu merak uyandırırken  gündem bir yandan da oyuncunun özel hayatıyla sallanmaya devam ediyor. 

24 Kasım günü 32. yaşına basan, mekân çıkışı muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Çok yalnızım, hayatımda kimse yok. Bu dönem sadece çalışıyorum.” diyerek cevap veren Hande Erçel, ayrılık sonrası özel hayatına dair net cümleler kurarken kendisinin doğum günü kutlamasından görüntüler de gündeme oturdu.

“İki Dünya Bir Dilek” setinde Metin Akdülger ve ekip arkadaşları, Hande Erçel’e set arasında sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Gel Konuşalım programında, gazeteci Mehmet Üstündağ, Metin Akdülger'in Cansu Akın ile yaşadığı ilişkinin bittiğini iddia etti.

