Mahmut Tuncer'in "Hayatımı Serenay Sarıkaya Oynasın" İsteği X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
22.11.2025 - 16:07

Son yıllarda Serenay Sarıkaya sadece oynadığı dizilerle değil, “hayatımı o oynasın” diyen ünlülerle de gündemden düşmüyor. Zerrin Özer, Güllü, Kibariye ve Deniz Seki gibi isimler hayatları film ya da dizi olursa kendilerini Serenay’ın canlandırmasını istediklerini tek tek dile getirmişti. Bu listeye son olarak katılan isim ise türkücü Mahmut Tuncer oldu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Tuncer, katıldığı bir programda hayatı bir gün filme uyarlanırsa kendisini Serenay Sarıkaya’nın oynamasını istediğini söyledi.

“Onun oyunculuğu çok iyi, makyajla beni rahatlıkla canlandırır” minvalinde bir çıkış yapınca, bu istek sosyal medyada gündem oldu. @gefeye isimli hesap Serenay Sarıkaya'yı yapay zekayla Mahmut Tuncer yaptı!

