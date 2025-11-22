Mahmut Tuncer'in "Hayatımı Serenay Sarıkaya Oynasın" İsteği X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Son yıllarda Serenay Sarıkaya sadece oynadığı dizilerle değil, “hayatımı o oynasın” diyen ünlülerle de gündemden düşmüyor. Zerrin Özer, Güllü, Kibariye ve Deniz Seki gibi isimler hayatları film ya da dizi olursa kendilerini Serenay’ın canlandırmasını istediklerini tek tek dile getirmişti. Bu listeye son olarak katılan isim ise türkücü Mahmut Tuncer oldu.