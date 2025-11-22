Gülben Ergen'in Eski Kocası Gazeteci Erhan Çelik'in Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edildi

İkilinin iki yıl süren evliliği bittikten sonra, hem magazin hem de hukuk cephesinde uzun süre konuşulan bir süreç başlamıştı. Boşanmanın ardından Gülben Ergen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Erhan Çelik’in kendisine yönelik şiddet, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunduğunu iddia ederek koruma talep etmişti. Mahkeme bu talebi kabul etmiş; Çelik hakkında 3 ay süreyle Ergen’e ve çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşmama, telefonla aramama yönünde uzaklaştırma kararı verilmişti.

Daha sonra gündeme gelen konu ise bu koruma kararının ihlal edilip edilmediğiydi. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Çelik’in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği iddia edildi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, “tedbir kararının ihlal edildiğine dair yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle Erhan Çelik hakkında beraat kararı verdi. 2017’de Gülben Ergen’in telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar geldiği, bu mesajların Erhan Çelik’in şoförü ve asistanı üzerinden organize edildiği iddia edilerek bir başka dava daha açılmıştı.

İstinaf mahkemesi, Erhan Çelik’i “tehdit ve hakaret” suçlarından 6 bin TL adli para cezasına çarptırmıştı.