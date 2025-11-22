onedio
Gülben Ergen'in Eski Kocası Gazeteci Erhan Çelik'in Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edildi

Gülben Ergen'in Eski Kocası Gazeteci Erhan Çelik'in Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 13:13

Yıllar önce Gülben Ergen’le yaşadığı çalkantılı evlilik ve boşanma süreciyle gündeme gelen gazeteci Erhan Çelik, bu kez yeni eşiyle yaşadığı sorunlarla mahkemelik oldu. Çelik hakkında, şu an boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Gültekin’in “fiziksel ve psikolojik şiddet” iddialarıyla savcılığa başvurduğu, ortaya çıkan görüntüler sonrası da hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı.

Gülben Ergen'in 2014'te nikâh masasına oturduğu, 2016'da ise olaylı bir şekilde boşandığı gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik şiddet iddialarıyla gündemde.

Gülben Ergen’in 2014’te nikâh masasına oturduğu, 2016’da ise olaylı bir şekilde boşandığı gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik şiddet iddialarıyla gündemde.

İkilinin iki yıl süren evliliği bittikten sonra, hem magazin hem de hukuk cephesinde uzun süre konuşulan bir süreç başlamıştı. Boşanmanın ardından Gülben Ergenİstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Erhan Çelik’in kendisine yönelik şiddet, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunduğunu iddia ederek koruma talep etmişti. Mahkeme bu talebi kabul etmiş; Çelik hakkında 3 ay süreyle Ergen’e ve çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşmama, telefonla aramama yönünde uzaklaştırma kararı verilmişti.

Daha sonra gündeme gelen konu ise bu koruma kararının ihlal edilip edilmediğiydi. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Çelik’in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği iddia edildi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, “tedbir kararının ihlal edildiğine dair yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle Erhan Çelik hakkında beraat kararı verdi. 2017’de Gülben Ergen’in telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar geldiği, bu mesajların Erhan Çelik’in şoförü ve asistanı üzerinden organize edildiği iddia edilerek bir başka dava daha açılmıştı.

İstinaf mahkemesi, Erhan Çelik’i “tehdit ve hakaret” suçlarından 6 bin TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Gülben Ergen'le olan evliliği bittikten sonra Erhan Çelik, 2019'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Özlem Gültekin ile evlendi; çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya geldi.

Gülben Ergen’le olan evliliği bittikten sonra Erhan Çelik, 2019’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Özlem Gültekin ile evlendi; çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya geldi.

2025’e gelindiğinde bu kez Özlem Gültekin Çelik’in iddiaları manşetlere taşındı. Medyaya yansıyan bilgilere göre Gültekin, boşanma davası açarak 50 milyon TL tazminat talep etti ve savcılığa sunduğu suç duyurusunda eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ayrıca zorla 15 milyon liralık senet ve lehine hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalattığını ileri sürdü.

Erhan Çelik cephesi ise bu iddiaları avukatı aracılığıyla net şekilde reddederek, “50 milyon lira tazminat, zorla boşanma, psikolojik şiddet gibi iddiaların gerçekle ilgisi yoktur, dava bittiğinde her şey belgeleriyle ortaya çıkacak” açıklamasında bulundu.

21 Kasım 2025 tarihli haberlere göre Erhan Çelik bu kez İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

21 Kasım 2025 tarihli haberlere göre Erhan Çelik bu kez İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Boşanma aşamasındaki Özlem Gültekin, Çelik’in saçını çekerek ve başını aracın camına vurarak darp ettiğini, aynı zamanda kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Savcılık, Erhan Çelik hakkında “kadına karşı tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi.

Çelik ise duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, sunulan dijital materyallerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. 

Şiddet iddialarına ilişkin görüntülerin basına yansımasının ardından Erhan Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Paylaşımında, kriz geçiren Gültekin'in kendisine yönelik saldırı görüntüsünün “başının kesilip kırpıldığını” öne sürerek, 'ortada kendisine ait en ufak bir şiddet eylemi ya da görüntüsü' olmadığını söyledi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
