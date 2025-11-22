Gülben Ergen'in Eski Kocası Gazeteci Erhan Çelik'in Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edildi
Yıllar önce Gülben Ergen’le yaşadığı çalkantılı evlilik ve boşanma süreciyle gündeme gelen gazeteci Erhan Çelik, bu kez yeni eşiyle yaşadığı sorunlarla mahkemelik oldu. Çelik hakkında, şu an boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Gültekin’in “fiziksel ve psikolojik şiddet” iddialarıyla savcılığa başvurduğu, ortaya çıkan görüntüler sonrası da hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı.
Gülben Ergen’in 2014’te nikâh masasına oturduğu, 2016’da ise olaylı bir şekilde boşandığı gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik şiddet iddialarıyla gündemde.
Gülben Ergen’le olan evliliği bittikten sonra Erhan Çelik, 2019’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Özlem Gültekin ile evlendi; çiftin bu evlilikten bir de oğulları dünyaya geldi.
21 Kasım 2025 tarihli haberlere göre Erhan Çelik bu kez İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.
