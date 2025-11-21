İddiaları Reddetmişti: Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin Babasıyla Yıllar Önceki Yazışmaları Ortaya Çıktı
Asena Keskinci’nin yıllar sonra Evrim Akın’la ilgili anlattıkları, babası Güray Keskinci’yi de içine alan bambaşka olayları ortaya çıkardı. Üstüne bir de Akın’ın “3 yıldır birlikteyiz” açıklaması ve internete düşen eski mesajlar eklenince ortalık iyice karıştı. Buyurun detaylara beraber bakalım…
Bez Bebek’in “Yağmur”u Asena Keskinci, yayınladığı videolarda çocukken sette Evrim Akın’dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, ağır sözlere maruz kaldığını iddia etmişti.
Asena'nın babası Güray Keskinci'yle arasında “son 3 yıldır” sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik bulunduğuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklamada bulunan Evrim Akın bu sefer gündeme geçmişteki mesajlarıyla geldi.
