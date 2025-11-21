onedio
İddiaları Reddetmişti: Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin Babasıyla Yıllar Önceki Yazışmaları Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 09:37

Asena Keskinci’nin yıllar sonra Evrim Akın’la ilgili anlattıkları, babası Güray Keskinci’yi de içine alan bambaşka olayları ortaya çıkardı. Üstüne bir de Akın’ın “3 yıldır birlikteyiz” açıklaması ve internete düşen eski mesajlar eklenince ortalık iyice karıştı. Buyurun detaylara beraber bakalım…

Bez Bebek’in “Yağmur”u Asena Keskinci, yayınladığı videolarda çocukken sette Evrim Akın’dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, ağır sözlere maruz kaldığını iddia etmişti.

Bez Bebek’in “Yağmur”u Asena Keskinci, yayınladığı videolarda çocukken sette Evrim Akın’dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, ağır sözlere maruz kaldığını iddia etmişti.

Evrim Akın’ın annesinden “Babanın numarasını ver, sizi barıştıracağım” diyerek numara aldığını, sonrasında babasıyla yakınlaştığını ve “Bu kadın benim üvey annem oldu, hâlâ babamla aynı evde yaşıyorlar”sözleriyle ilişkilerinin uzun yıllardır sürdüğünü öne sürmüştü.

İddiaların büyümesi üzerine Evrim Akın, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak Keskinci’nin anlattıklarının “afaki, hayal ürünü ve tamamen gerçek dışı” olduğunu söylemiş, Güray Keskinci ile ilişkisinin ne kadar süredir devam ettiğini açıklamıştı.

Evrim Akın'ın Güray Keskinci ile yılbaşı ağacı kurarken yaptığı o paylaşım Asena Keskinci'nin sabrını taşıran son hamle olmuştu:

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamadan burada bahsetmiştik:

Asena'nın babası Güray Keskinci'yle arasında “son 3 yıldır” sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik bulunduğuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklamada bulunan Evrim Akın bu sefer gündeme geçmişteki mesajlarıyla geldi.

Asena'nın babası Güray Keskinci'yle arasında “son 3 yıldır” sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik bulunduğuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklamada bulunan Evrim Akın bu sefer gündeme geçmişteki mesajlarıyla geldi.

İddiaların ardından sosyal medyada bu kez de Evrim Akın ve Güray Keskinci’ye ait görüntüler ve mesajlar dolaşmaya başladı. Önce, ikilinin birlikte yılbaşı ağacı süslediği, yakın ve samimi göründükleri videolar gündeme gelmişti. Ardından ikilinin X'te 2016'dan 2022'ye dayanan, yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen yazışmaları ortaya çıktı.

