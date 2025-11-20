onedio
Asena Keskinci "Babamla Aşk Yaşıyor" Demişti: Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin Videosu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
20.11.2025 - 12:50

Evrim Akın hakkında şiddet iddiasında bulunan ve babası Güray Keskinci'nin de Evrim Akım'la aşk yaşadığını söyleyen Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci ortalığı ayağa kaldırmıştı. 

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'yle beraber çektiği videolar ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran çocuk dizisi Bez Bebek'ten tanıdığımız Asena Keskinci, geçtiğimiz saatlerde Nana rolündeki Evrim Akın hakkında şok iddialarda bulunmuştu.

Dizide anneleri rolünü üstlenen Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın sette henüz küçücük bir çocukken kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci, aynı zamanda Evrim Akın'ın babası Güray Keskinci'yle aşk yaşadığını söylemiş, anne ve babasının boşanma sebebinin de Evrim Akın olduğunu iddia etmişti. 

Oldukça çirkin şeyler yaşadığını iddia eden Asena Keskinci'nin TikTok paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Asena Keskinci'nin bir anda yıllar sonra yaşadığı şeyleri anlatmasının sebebinin Evrim Akın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı son videolar olduğu iddia edildi.

