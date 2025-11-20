Şiddet İddiasında Bulunan Asena Keskinci'nin Yıllar Önceki Videoda Evrim Akın'a Tavrı ve Bakışı Gündem Oldu

Bez Bebek dizisinde başrol Nana'yı Evrim Akın canlandırırken, Evrim Akın'ın annelik ettiği çocuk oyuncular arasında da Asena Keskinci bulunuyordu.

Hepimiz Bez Bebek'in aile ortamında, oldukça samimi bir havada çekildiğine inanırken geçtiğimiz saatlerde, Asena Keskinci tarafından yıllar sonra set ve Evrim Akın'la ilişkisi hakkında ağızları açık bırakan iddialar ortaya atıldı.

Babası ve Evrim Akın'ın aşk yaşadığını söyleyen Asena Keskinci, bir süredir bu konu hakkında dolu olduğunu ama patlama noktasını yaşadığını söyleyerek Evrim Akın'ın henüz küçücük bir kızken kendisine sette sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebinin de Evrim Akın olduğunu iddia etti.

Evrim Akın'ın son gönderisinde Asena Keskinci'nin babasını da etiketlemesi, Evrim Akın'la Güray Keskinci'nin aşk yaşadığı iddialarını, dolayısıyla da Asena Keskinci'nin güvenilirliğini artırdı.