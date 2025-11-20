Şiddet İddiasında Bulunan Asena Keskinci'nin Yıllar Önceki Videoda Evrim Akın'a Tavrı ve Bakışı Gündem Oldu
Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine hem yıllar önce sette hem de sonrasında şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş, Evrim Akın'ın babasıyla aşk yaşadığını söylemişti.
Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin yıllar öncesine ait videoları yeniden gündem oldu. Asena Keskinci'nin Evrim Akın'a bakışları ve tavrı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran hala da tekrarları yayınlanan Bez Bebek dizisini mutlaka hatırlarsınız.
Sosyal medyada hızla yayılan ve saniyeler içinde büyüyen olay, X ve Instagram'da eski videoların yeniden hortlamasına sebep oldu.
Hemen ardından, ikilinin Memet Özer'le Mutfakta programından bir kesidi daha dikkat çekti.
