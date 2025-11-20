onedio
Şiddet İddiasında Bulunan Asena Keskinci'nin Yıllar Önceki Videoda Evrim Akın'a Tavrı ve Bakışı Gündem Oldu

Şiddet İddiasında Bulunan Asena Keskinci'nin Yıllar Önceki Videoda Evrim Akın'a Tavrı ve Bakışı Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2025 - 11:53

Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine hem yıllar önce sette hem de sonrasında şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş, Evrim Akın'ın babasıyla aşk yaşadığını söylemişti. 

Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin yıllar öncesine ait videoları yeniden gündem oldu. Asena Keskinci'nin Evrim Akın'a bakışları ve tavrı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran hala da tekrarları yayınlanan Bez Bebek dizisini mutlaka hatırlarsınız.

Bir döneme damgasını vuran hala da tekrarları yayınlanan Bez Bebek dizisini mutlaka hatırlarsınız.

Bez Bebek dizisinde başrol Nana'yı Evrim Akın canlandırırken, Evrim Akın'ın annelik ettiği çocuk oyuncular arasında da Asena Keskinci bulunuyordu. 

Hepimiz Bez Bebek'in aile ortamında, oldukça samimi bir havada çekildiğine inanırken geçtiğimiz saatlerde, Asena Keskinci tarafından yıllar sonra set ve Evrim Akın'la ilişkisi hakkında ağızları açık bırakan iddialar ortaya atıldı. 

Babası ve Evrim Akın'ın aşk yaşadığını söyleyen Asena Keskinci, bir süredir bu konu hakkında dolu olduğunu ama patlama noktasını yaşadığını söyleyerek Evrim Akın'ın henüz küçücük bir kızken kendisine sette sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebinin de Evrim Akın olduğunu iddia etti. 

Evrim Akın'ın son gönderisinde Asena Keskinci'nin babasını da etiketlemesi, Evrim Akın'la Güray Keskinci'nin aşk yaşadığı iddialarını, dolayısıyla da Asena Keskinci'nin güvenilirliğini artırdı.

Kaçıranlar için Asena Keskinci'nin yaşadıklarına dair tüm detayları aktardığı açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada hızla yayılan ve saniyeler içinde büyüyen olay, X ve Instagram'da eski videoların yeniden hortlamasına sebep oldu.

Hemen ardından, ikilinin Memet Özer'le Mutfakta programından bir kesidi daha dikkat çekti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
