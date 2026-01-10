Sen Hangi Şarjlı Diş Fırçasını Almalısın?
Kahve, sigara, çay, tatlılar... Hepsi çok güzel ama diş fırçalamak işin en kritik kısmı! Artık hangisini alsam diye düşünmene gerek yok. Cevabı veriyoruz... Hazırsan, başlayalım!
1. İlk olarak günde kaç kez dişlerini fırçalıyorsun?
2. Diş etlerin nasıl peki?
3. Beyazlık senin için ne kadar önemli?
4. Fırça başlığını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
5. Diş fırçalama süren ortalama ne kadar?
6. Şarj ömrü senin için ne kadar önemli?
7. Fırçalarken fazla bastırdığın olur mu?
8. Son olarak diş ipi veya ağız duşu kullanıyor musun?
Oral-B iO2!
Oral-B iO10!
Oral-B iO4!
Oral-B iO9!
