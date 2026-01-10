onedio
Sen Hangi Şarjlı Diş Fırçasını Almalısın?

Liz Lemon
10.01.2026 - 23:22

Kahve, sigara, çay, tatlılar... Hepsi çok güzel ama diş fırçalamak işin en kritik kısmı! Artık hangisini alsam diye düşünmene gerek yok. Cevabı veriyoruz... Hazırsan, başlayalım!

1. İlk olarak günde kaç kez dişlerini fırçalıyorsun?

2. Diş etlerin nasıl peki?

3. Beyazlık senin için ne kadar önemli?

4. Fırça başlığını ne sıklıkla değiştiriyorsun?

5. Diş fırçalama süren ortalama ne kadar?

6. Şarj ömrü senin için ne kadar önemli?

7. Fırçalarken fazla bastırdığın olur mu?

8. Son olarak diş ipi veya ağız duşu kullanıyor musun?

Oral-B iO2!

Sen pratik ama etkili bir kullanıcı gibisin. Karmaşık özellikler seni yormasın istiyorsun zira temel temizlik senin için yeterli. iO 2, sana sade ama güçlü bir bakım deneyimi sunuyor. Hem uygun fiyatlı hem de Oral-B’nin meşhur performansını sağlıyor. Yani fazla şatafata gerek yok, işini iyi yapsın diyorsan, bu model tam sana göre!

Oral-B iO10!

Sen klasik bir kullanıcı değilsin, deneyim arayan biri olduğun çok belli. Basınç sensörü, yapay zeka destekli rehberlik, akıllı zamanlayıcı gibi özelliklerle fırçalama sürecini eğlenceli hale getiriyorsun. Dişlerini hem temiz hem sağlıklı tutmak istiyorsun. iO10, tam sana göre bir denge sunuyor. Güçlü teknoloji, yüksek performans ve şık tasarım...

Oral-B iO4!

Sen yeniliği seviyorsun ama aşırıya kaçmıyorsun. iO 4 de güçlü motoru, uzun pil ömrü ve farklı modlarıyla seyahatte de evde de yanında olacak bir model olduğunu kanıtlıyor. Hem teknolojik hem zarif bir fırça arıyorsan bu tam da senin modelin. Üstelik farklı renk seçenekleriyle banyona da hava katacak.

Oral-B iO9!

Sen detaycı, titiz ve kalite takıntılı bir insansın! Ağız bakımında en iyisini istiyorsun zira teknolojiden, görünümden, performanstan ödün vermiyorsun. iO 9 da mikro titreşimli motoru, akıllı sensörleri ve özel fırçalama modlarıyla Oral-B’nin en gelişmiş modeli. Dişlerini adeta profesyonel bir temizlikten çıkmış gibi hissettirecek!

