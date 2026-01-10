Sen Hangi Şarjlı Diş Fırçasını Almalısın?

Sen yeniliği seviyorsun ama aşırıya kaçmıyorsun. iO 4 de güçlü motoru, uzun pil ömrü ve farklı modlarıyla seyahatte de evde de yanında olacak bir model olduğunu kanıtlıyor. Hem teknolojik hem zarif bir fırça arıyorsan bu tam da senin modelin. Üstelik farklı renk seçenekleriyle banyona da hava katacak.