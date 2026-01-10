onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Antalya'da Bir Vatandaş Kuzey Kore Liderinin Oğlu Olduğunu İddia Etti

Antalya'da Bir Vatandaş Kuzey Kore Liderinin Oğlu Olduğunu İddia Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 15:02

Antalya’da çekilen kısa video, sosyal medya kullanıcılarını dakikalar içinde ekran başına topladı. Köfteci önünde yapılan röportajda konuşan vatandaş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un oğlu olduğunu öne sürdü. Söyledikleri kadar rahat tavırları da dikkat çekti.

Kaynak: Antalya Pusulası / Instagram

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Röportaj sırasında konuşan vatandaş, çocukluğundan beri gerçeği bildiğini söyledi

Röportaj sırasında konuşan vatandaş, çocukluğundan beri gerçeği bildiğini söyledi

İddiaya göre savaş döneminde Kuzey Kore lideri, oğlunu korumak amacıyla Türkiye’ye gönderdi. Anlatım, Alanya bağlantısıyla devam etti.

Vatandaş röportajda şu ifadeleri kullandı: 'Babam beni savaş zamanı gönderdi. Alanyalı abiyle yolladı. Çocukluğumdan beri biliyorum.'

Yanındaki kişi ise anlatımı şu sözlerle sürdürdü:

'Savaş esnasında Kim Jong ile burun buruna geldik. 'Benim bir çocuğum var, Türkiye'ye götür' dedi. Ben de getirdim ama bakamadım, Aksu'da bir aileye verdim'

Vatandaş, para ya da makam talebi olmadığını vurguladı. Tek isteğini ise şu cümlelerle dile getirdi:

'Babam orada çok yoruldu. Gelsin burada dükkanın başında dursun, torun sevsin. Orada böcek yemesin, burada köftenin ve piyazın tadına baksın istiyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın