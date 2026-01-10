Antalya'da Bir Vatandaş Kuzey Kore Liderinin Oğlu Olduğunu İddia Etti
Antalya’da çekilen kısa video, sosyal medya kullanıcılarını dakikalar içinde ekran başına topladı. Köfteci önünde yapılan röportajda konuşan vatandaş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un oğlu olduğunu öne sürdü. Söyledikleri kadar rahat tavırları da dikkat çekti.
Kaynak: Antalya Pusulası / Instagram
Röportaj sırasında konuşan vatandaş, çocukluğundan beri gerçeği bildiğini söyledi
