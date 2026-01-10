Antalya'da Bir Vatandaş Kuzey Kore Liderinin Oğlu Olduğunu İddia Etti

İddiaya göre savaş döneminde Kuzey Kore lideri, oğlunu korumak amacıyla Türkiye’ye gönderdi. Anlatım, Alanya bağlantısıyla devam etti.

Vatandaş röportajda şu ifadeleri kullandı: 'Babam beni savaş zamanı gönderdi. Alanyalı abiyle yolladı. Çocukluğumdan beri biliyorum.'

Yanındaki kişi ise anlatımı şu sözlerle sürdürdü:

'Savaş esnasında Kim Jong ile burun buruna geldik. 'Benim bir çocuğum var, Türkiye'ye götür' dedi. Ben de getirdim ama bakamadım, Aksu'da bir aileye verdim'

Vatandaş, para ya da makam talebi olmadığını vurguladı. Tek isteğini ise şu cümlelerle dile getirdi:

'Babam orada çok yoruldu. Gelsin burada dükkanın başında dursun, torun sevsin. Orada böcek yemesin, burada köftenin ve piyazın tadına baksın istiyoruz.'