Tüyler Diken Diken: Orijinal Harry Potter Daniel Radcliffe'ten Yeni Harry Potter Dominic McLaughlin'e Mektup!

2001-2011 arasındaki film serisinin biricik Harry’si ve ne olursa olsun hepimiz için her zaman orijinal Harry olarak kalacak Daniel Radcliffe, HBO’nun yeni Harry’si Dominic McLaughlin’e bizzat bir mektup yazdığını açıkladı.

Good Morning America’da anlattığına göre Radcliffe, 11 yaşındaki Dominic’e “Umarım hayatının en iyi zamanlarını geçirirsin, hatta benimkinden bile daha iyi bir deneyim yaşarsın; benim zamanım harikaydı ama seninki daha da güzel olsun' ifadelerine yer verdiği duygusal bir mektup yollamış...

Kısacası koca büyülü evrenin ilk “Seçilmiş Çocuk”u, yerini yeni neslin aklını başından alacak taze Harry Potter’a olabilecek en tatlı şekilde devretmiş.

'Hayatlarında bir hayalet gibi üzerlerinde dolaşmak istemiyorum ama onlara uzaktan sarılmak istiyorum” açıklamasında bulunan Daniel Radcliffe, setten gelen fotoğraflara baktıkça çocukları kocaman kucaklamak istediğini de eklemiş.

Her seferinde kalbimizi eritiyor resmen! Keşke bir sahne de olsa onu da dizide görebilsek.