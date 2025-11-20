onedio
Tüyler Diken Diken: Orijinal Harry Potter Daniel Radcliffe'ten Yeni Harry Potter Dominic McLaughlin'e Mektup!

Lila Ceylan
20.11.2025 - 11:03

Harry Potter'ın büyülü Hogwarts evrenine yeniden dönmeyi dört gözle beklediğimiz günlerde orijinal Harry Potter Daniel Radcliffe'ten yeni Harry Potter Dominic McLaughlin'e duygusal bir mektup gönderildiği ortaya çıktı. 

Harry Potter fanlarının tüyleri diken diken oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c70...
Harry Potter evreni, 90’ların sonunda kitaplarla, 2001-2011 arasında da sinema serisiyle büyüyen bir jenerasyonu resmen “büyüleyip” büyütmüş bir fenomen.

Şimdi ise ilk filmin üstünden çeyrek asır geçmişken, HBO kitapları bu kez dizi formatında, her sezon bir kitaba odaklanacak şekilde Harry Potter'ın büyülü evrenini yeniden uyarlıyor.

Açık casting çağrısına başvuran 30 binden fazla çocuğun arasından yeni Harry, Hermione ve Ron seçilmişti, belki denk gelmişsinizdir. Harry Potter rolünde Dominic McLaughlin, Hermione Granger’da Arabella Stanton, Ron Weasley’de ise Alastair Stout’u izleyeceğimizi öğrenmiştik. 

7 kitap, 7 sezon ve toplamda 10 yıllık dev bir plan olarak tasarlanan dizinin çekimleri başlamış durumda. Herkes, en çok da Harry Potter fanları nefesini tutmuş bir şekilde yeni Harry Potter'la tanışmayı ve o dünyaya bir kez daha adım atabilme şansını bekliyor.

Daha biraz yolumuz var, mecbur bekleyeceğiz ama bugün Harry fanlarının gözlerini dolduracak bir detayla karşınızdayız!

2001-2011 arasındaki film serisinin biricik Harry’si ve ne olursa olsun hepimiz için her zaman orijinal Harry olarak kalacak Daniel Radcliffe, HBO’nun yeni Harry’si Dominic McLaughlin’e bizzat bir mektup yazdığını açıkladı.

Good Morning America’da anlattığına göre Radcliffe, 11 yaşındaki Dominic’e “Umarım hayatının en iyi zamanlarını geçirirsin, hatta benimkinden bile daha iyi bir deneyim yaşarsın; benim zamanım harikaydı ama seninki daha da güzel olsun' ifadelerine yer verdiği duygusal bir mektup yollamış...

Kısacası koca büyülü evrenin ilk “Seçilmiş Çocuk”u, yerini yeni neslin aklını başından alacak taze Harry Potter’a olabilecek en tatlı şekilde devretmiş. 

'Hayatlarında bir hayalet gibi üzerlerinde dolaşmak istemiyorum ama onlara uzaktan sarılmak istiyorum” açıklamasında bulunan Daniel Radcliffe, setten gelen fotoğraflara baktıkça çocukları kocaman kucaklamak istediğini de eklemiş. 

Her seferinde kalbimizi eritiyor resmen! Keşke bir sahne de olsa onu da dizide görebilsek.

