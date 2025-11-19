onedio
Manifest Hakkında Şok İddia: Tasarımcı Anıl Can Makar, Klip İçin Verdiği Kıyafetlerle Yaşadığı Sorunu Anlattı

Lila Ceylan
19.11.2025 - 22:55
19.11.2025 - 22:35

Türkiye'nin en çok konuşulan grubu Manifest hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Tasarımcı Anıl Can Makar, verdiği kıyafetlerde yaşadığı sorunu anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler isimleri arasında Manifest grubunun altı altın kızı, Mina, Zeynep, Esin, Lidya, Hilal ve Sueda yer alıyor.

Tolga Akış'ın hazırladığı Big5 programından Türkiye'nin uzun bir sürenin ardından gelen ilk kız grubu olarak çıkan Manifest, attığı her adımla olay olurken şarkıları milyonlar tarafından dinleniyor. 

18 yaş üstü izleyicilere özel konserlerinden bu yana biraz tatsız bir sürecin içinde olan Manifest, bu sefer haklarında çıkan şaşırtan iddiayla gündemde.

Birkaç saat önce yeni single'ları "Amatör"ün yolda olduğunu duyuran Manifest, bir kıyafet kriziyle dikkat çekti.

Manifest'in vloglarının çoğunda yer alan, Instagram hesabında da kızlara verdiği birçok kostümün fotoğrafı olan tasarımcı Anıl Can Makar, geçtiğimiz saatlerde üç paragraflık bir metin paylaştı. 

Manifest grubuna verdiği kıyafetlerle ilgili yaşadığı sorunları anlatan Makar'ın kullandığı ifadeler, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. 

Son 9-10 aydır yaşadığı bu durumu artık paylaşmak istediğini söyleyen Anıl Can Makar, 'Manifest'in klip çekimi için stilisti Bedirhan Taşçı tarafından ürünlerim istendi ve yolladım. Ürünlerimin çoğu geri geldiğinde öyle bir haldeydi ki- aşırı koku, leke, kir... Kuru temizleme bile yapılmadan gönderildi. 'Parasını yollarım, sen yaptır' denildi ancak bu da benim işim değil. Yoğun olduğunu söylesede ve buna saygı duysamda iş etiği ve ahlakına ne olursa olsun ürünlerin bu şekilde gönderilmesi uymuyor' ifadelerini kullandı.

Asıl problemin ise ürünlerinin üçünün 9-10 ay boyunca ortada olmaması ve bulunamaması olduğunu iddia etti.

'Biri tamamen kayboldu, diğerleri çok uzun bir süre bulunamadı. Kaybolan ürün için 7 ay sonunda bulunamayınca para teklif etti, aylarca tasarımımın, emeğimin bu kadar değersizleştirilmesi, sorumluluk alınmaması beni en çok rahatsız eden oldu. 

Ürünlerden bir diğeri kurye pahalı geldiği için kargoya verildi ancak şehir içi kargo üç gündür gelmedi. Bulunamayan diğer ürün ise giyen sanatçının dolabında bulundu. Bu süreçler yüzünden 3 farklı çekime tasarımlarımı yollayamadım. Yani birinin işi yoğun olduğu için ben aylarca kendi işimi yapamaz hale geldim'. açıklamasında bulunan Anıl Can Makar iddialarını,

'Beraber çalıştığımız ve çabaladığımız bu sektörde; iş etiği olmayan, sorumluluk almayan ve görevin temel gerekliliklerini yerine getiremeyenleri kınıyorum. Samimiyetimi kullanmaya çalışarak iş etiğinin suistimal edilmesinden de çok sıkıldım.' diyerek sonlandırdı.

