Manifest Hakkında Şok İddia: Tasarımcı Anıl Can Makar, Klip İçin Verdiği Kıyafetlerle Yaşadığı Sorunu Anlattı

'Biri tamamen kayboldu, diğerleri çok uzun bir süre bulunamadı. Kaybolan ürün için 7 ay sonunda bulunamayınca para teklif etti, aylarca tasarımımın, emeğimin bu kadar değersizleştirilmesi, sorumluluk alınmaması beni en çok rahatsız eden oldu.

Ürünlerden bir diğeri kurye pahalı geldiği için kargoya verildi ancak şehir içi kargo üç gündür gelmedi. Bulunamayan diğer ürün ise giyen sanatçının dolabında bulundu. Bu süreçler yüzünden 3 farklı çekime tasarımlarımı yollayamadım. Yani birinin işi yoğun olduğu için ben aylarca kendi işimi yapamaz hale geldim'. açıklamasında bulunan Anıl Can Makar iddialarını,

'Beraber çalıştığımız ve çabaladığımız bu sektörde; iş etiği olmayan, sorumluluk almayan ve görevin temel gerekliliklerini yerine getiremeyenleri kınıyorum. Samimiyetimi kullanmaya çalışarak iş etiğinin suistimal edilmesinden de çok sıkıldım.' diyerek sonlandırdı.