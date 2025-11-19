Manifest Hakkında Şok İddia: Tasarımcı Anıl Can Makar, Klip İçin Verdiği Kıyafetlerle Yaşadığı Sorunu Anlattı
Türkiye'nin en çok konuşulan grubu Manifest hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Tasarımcı Anıl Can Makar, verdiği kıyafetlerde yaşadığı sorunu anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanların en popüler isimleri arasında Manifest grubunun altı altın kızı, Mina, Zeynep, Esin, Lidya, Hilal ve Sueda yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç saat önce yeni single'ları "Amatör"ün yolda olduğunu duyuran Manifest, bir kıyafet kriziyle dikkat çekti.
Asıl problemin ise ürünlerinin üçünün 9-10 ay boyunca ortada olmaması ve bulunamaması olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın