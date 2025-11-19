onedio
Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Türk Bayrağını İstediği Fakat Güvenliğin İzin Vermediği Anları Paylaştı

Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Türk Bayrağını İstediği Fakat Güvenliğin İzin Vermediği Anları Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 21:57

Miss Universe'te bu sene Türkiye'yi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan, son düzlükte sahnede Türk bayrağını istediği fakat izin verilmediği anları paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma başladığı günden bu yana her adımıyla gündeme oturuyor.

Tayland’da 21 Kasım’da yapılacak final gecesi öncesi yaptığı her paylaşımla tüm gözleri üzerine çeken Ceren Arslan, hem asil duruşu, hem güzelliği, hem de 'Türkiye' vurgulu anlamlı açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin kalbini çalmış durumda!

Belki denk gelmişsinizdir, Ceren Arslan en son dün hala kendisine destek göstermeyen yakınlarına sitem ederek, kendisini ilk günden bu yana severek takip eden herkesten oy kullanmasını rica etmişti. 

Sabah saatlerinde ise ulusal kostüm şovu için podyuma çıktığı anlar jet hızıyla yayılmış, Ceren Arslan'ın Hürrem Sultan'dan esinlenerek tasarlanan elbisesi kısa sürede övgü toplamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Finale iki gün kala, Miss Universe temsilcimiz podyumda hepsi kendisine bir öncekinden de çok yakışan kombinleriyle boy göstermeye devam ediyor.

Ceren Arslan, birkaç saat önce paylaşılan Miss Universe görüntülerinde bu sefer de vücuduna tam oturan gold renginde elbisesiyle büyüledi. 

Fakat geceye dair dikkat çeken detay Türk bayrağı krizinin yaşandığı anlar oldu. @nuxtcan isimli bir kullanıcı, Ceren Arslan'ın sahnede Türk bayrağını istediği anları kameraya aldı ve 'Ceren Türk bayrağını istedi maalesef güvenlik izin vermedi' notunu düşerek paylaştı. 

@nuxtcan aynı zamanda, birkaç dakika sonra diğer yarışmacılara bayrak için müsaade verildiğini iddia etti.

Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan da o anları hikayesinde paylaşarak yaşananları doğruladı. İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
