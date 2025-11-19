Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Türk Bayrağını İstediği Fakat Güvenliğin İzin Vermediği Anları Paylaştı

Tayland’da 21 Kasım’da yapılacak final gecesi öncesi yaptığı her paylaşımla tüm gözleri üzerine çeken Ceren Arslan, hem asil duruşu, hem güzelliği, hem de 'Türkiye' vurgulu anlamlı açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin kalbini çalmış durumda!

Belki denk gelmişsinizdir, Ceren Arslan en son dün hala kendisine destek göstermeyen yakınlarına sitem ederek, kendisini ilk günden bu yana severek takip eden herkesten oy kullanmasını rica etmişti.

Sabah saatlerinde ise ulusal kostüm şovu için podyuma çıktığı anlar jet hızıyla yayılmış, Ceren Arslan'ın Hürrem Sultan'dan esinlenerek tasarlanan elbisesi kısa sürede övgü toplamıştı.