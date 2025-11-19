Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Türk Bayrağını İstediği Fakat Güvenliğin İzin Vermediği Anları Paylaştı
Miss Universe'te bu sene Türkiye'yi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan, son düzlükte sahnede Türk bayrağını istediği fakat izin verilmediği anları paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma başladığı günden bu yana her adımıyla gündeme oturuyor.
Finale iki gün kala, Miss Universe temsilcimiz podyumda hepsi kendisine bir öncekinden de çok yakışan kombinleriyle boy göstermeye devam ediyor.
Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan da o anları hikayesinde paylaşarak yaşananları doğruladı. İşte o anlar:
