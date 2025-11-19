onedio
İstanbul'daki Burberry Davetinde Tarzını Konuşturan Birbirinden Ünlü İsimler Arasından Favoriyi Seçiyoruz!

İstanbul'daki Burberry Davetinde Tarzını Konuşturan Birbirinden Ünlü İsimler Arasından Favoriyi Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 19:26

Dün gece bir 'moda buluşması' yaşandı ve İstanbul, İstinyePark'ta gerçekleşen Burberry davetine birçok ünlü akın etti. Arşivden bugüne uzanan Burberry’nin ikonik trench coat'larını çeken ünlülerimiz İstanbul’da bambaşka bir hava estirdi! Hazal Kaya'dan Enis Arıkan'a, Furkan Andıç'tan Şebnem Bozoklu'ya birçok ünlü özel styling'lerle tarzını konuşturdu. 

Şimdi gecenin en şıkını, favorisini seçme zamanı!

Hazırsanız, başlayalım!

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Mina Ceran

Mina Ceran

Merve Dizdar

Merve Dizdar

Melike Şahin

Melike Şahin

Hakan Kurtaş

Hakan Kurtaş
Enis Arıkan

Enis Arıkan

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu gecenin en şık ismi kim?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
