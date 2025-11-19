onedio
article/share
Ata Demirer'in Yılbaşı Gazinosu'nun Bilet Fiyatları Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 17:30

31 Aralık 2025 gecesi Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşecek Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu sahnesinin bilet fiyatları sosyal medyada büyük tepki çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Haliyle herkeste de bir kıpırdanma hali başladı!

Kimileri evde, sıcacık bir ortamda, arkadaşlarıyla veya aileleriyle yılbaşı kutlama planları yaparken, kimileri de geceyi nerede sabah edeceğini, kimin konserini dinlemek istediğini seçme aşamasında...

Ülkenin mevcut ekonomik durumunda her şeyin çok zor ve pahalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda yılbaşını dışarıda kutlamak kafadan 10-15 bin TL'yi ve hatta daha fazlasını çıkarmak demek. 

Şimdiye dek ünlü isimlerin yılbaşı sahnelerinden ne kadar alacağını az çok öğrendik, milyonların havada uçuştuğu sahne ücretleri ağzımızın açık kalmasına sebep olmuştu. Şimdi de yılbaşı gecesinde yapılacak ünlü etkinliklerinden bilet fiyatları gelmeye başladı. Bunlardan biri de Ata Demirer'in Yılbaşı Gazinosu oldu.

Geçtiğimiz saatlerde Biletix'te satışa sunulan Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu (Solo Şarkılar) bilet fiyatlarını gören herkese küçük çaplı bir kalp krizi yaşattı.

31 Aralık gecesi, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşecek olan Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu'nun en ucuz biletinin 35 bin TL olması dikkat çekti. 

Bilet fiyatlarına epey şatafatlı bir yılbaşı özel menüsü ve sınırsız içecek dahil fakat en düşük 35 bin TL olan Ata Demirer yılbaşı biletlerinin 75 bin TL'lik uçuk bir rakama kadar çıkması epey sürprizli!

Gelin, Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu'nun bilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları ne demiş, bu paralara ne alternatifler üretmiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

