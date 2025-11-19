Ata Demirer'in Yılbaşı Gazinosu'nun Bilet Fiyatları Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti!

Kimileri evde, sıcacık bir ortamda, arkadaşlarıyla veya aileleriyle yılbaşı kutlama planları yaparken, kimileri de geceyi nerede sabah edeceğini, kimin konserini dinlemek istediğini seçme aşamasında...

Ülkenin mevcut ekonomik durumunda her şeyin çok zor ve pahalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda yılbaşını dışarıda kutlamak kafadan 10-15 bin TL'yi ve hatta daha fazlasını çıkarmak demek.

Şimdiye dek ünlü isimlerin yılbaşı sahnelerinden ne kadar alacağını az çok öğrendik, milyonların havada uçuştuğu sahne ücretleri ağzımızın açık kalmasına sebep olmuştu. Şimdi de yılbaşı gecesinde yapılacak ünlü etkinliklerinden bilet fiyatları gelmeye başladı. Bunlardan biri de Ata Demirer'in Yılbaşı Gazinosu oldu.