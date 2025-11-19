Ata Demirer'in Yılbaşı Gazinosu'nun Bilet Fiyatları Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti!
31 Aralık 2025 gecesi Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşecek Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu sahnesinin bilet fiyatları sosyal medyada büyük tepki çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yılbaşına sayılı günler kaldı. Haliyle herkeste de bir kıpırdanma hali başladı!
Geçtiğimiz saatlerde Biletix'te satışa sunulan Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu (Solo Şarkılar) bilet fiyatlarını gören herkese küçük çaplı bir kalp krizi yaşattı.
Gelin, Ata Demirer'le Yılbaşı Gazinosu'nun bilet fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları ne demiş, bu paralara ne alternatifler üretmiş beraber görelim!
