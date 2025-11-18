Acun Ilıcalı İkinci Kez Dede Oldu: Banu Ilıcalı'nın Bebeği Dünyaya Geldi
Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı ikinci kez anne, Acun Ilıcalı ise ikinci kez dede oldu. 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğinin adını ve cinsiyetini İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'dan mutlu haber geldi.
Müjdeli haber Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’dan geldi.
Müjdeli haberi Banu Ilıcalı'nın arkadaşı, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de duyurdu.
