onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Acun Ilıcalı İkinci Kez Dede Oldu: Banu Ilıcalı'nın Bebeği Dünyaya Geldi

Acun Ilıcalı İkinci Kez Dede Oldu: Banu Ilıcalı'nın Bebeği Dünyaya Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 00:39

Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı ikinci kez anne, Acun Ilıcalı ise ikinci kez dede oldu. 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğinin adını ve cinsiyetini İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'dan mutlu haber geldi.

Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'dan mutlu haber geldi.

Acun ılıcalı'nın abalık hissini ilk kez 19 yaşında tatmasına vesile olan ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı'ya düşkünlüğünü yakından takip eden herkes bilir. 

Banu Ilıcalı, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile sade ama şık bir törenle hayatını birleştirmişti. 2020 yılında ise Begüm adını verdiği, aynı dedesine benzeyen bir kız çocuğu doğurmuştu. 

Birkaç gün önce Banu Ilıcalı'nın yeniden hamile olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. İddialar doğru çıktı! Banu Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde ikinci bebeğine kavuştu.

Müjdeli haber Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’dan geldi.

Müjdeli haber Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’dan geldi.

Müjdeli haberi Banu Ilıcalı'nın arkadaşı, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de duyurdu.

Müjdeli haberi Banu Ilıcalı'nın arkadaşı, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci de duyurdu.

Banu Ilıcalı'nın yine bir kız bebek dünyaya getirdiği ve adının da Ela olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Acun Ilıcalı da ikinci kez dede oldu. 

Minik Ela'nın kapı süsü ise kalp eritti; hastane odasının kapısına 5 yaşındaki Begüm'ün kardeşinin adını yazdığı çerçeve asıldı.

41 kere maşallah diyor, ailesiyle musmutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın