Gerginlik Çıktı: Deniz Celiloğlu'nun Sözünü Kesip Önüne Geçen Onur Ünlü'nün "Saygısızlığı" Tepki Çekti!
17 yıl önce çekilen Güneşin Oğlu filminin 5 Aralık'ta tiyatro oyunu olarak Zorlu PSM'de sergilenmeye başlayacağını öğrenmiştik. Tiyatro oyununun basın toplantısı, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Yönetmen Onur Ünlü'nün oyuncusu Deniz Celiloğlu'na karşı tavrı sosyal medyada tepki çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Onur Ünlü'nün 2008 yılında yazdığı Güneşin Oğlu filmini hatırlarsınız.
Güneşin Oğlu oyununun basın toplantısı geçtiğimiz saatlerde düzenlendi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
