Bir İçerik Üreticisi, Çaydanlığın Neden Sadece Türkiye'de Çift Katlı Olduğunu Açıkladı!

İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmeyen bir şey varsa o da “neden?” diye sormamız galiba. Özellikle son yıllarda TikTok, Reels ve Shorts sağ olsun; aklımıza bile gelmeyen detayların açıklamalarını izlediğimiz mini mini videolara resmen bağımlı olduk. “Prizde fiş varken neden kıvılcım çıkar?”, “Çaydanlığın kapağında neden delik var?” derken, gündelik hayatta elimize alıp hiç sorgulamadığımız her şeyin ardında minik bir hikaye olduğunu fark ediyoruz.

Bu sefer de bir içerik üreticisi, dünyanın her yerinde tek katlı olan çaydanlığın neden Türkiye'de çift katlı olduğunu açıkladığı bir video paylaştı.