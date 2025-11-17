onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Çaydanlığın Neden Sadece Türkiye'de Çift Katlı Olduğunu Açıkladı!

Bir İçerik Üreticisi, Çaydanlığın Neden Sadece Türkiye'de Çift Katlı Olduğunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 19:59

İçerik Devam Ediyor

İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmeyen bir şey varsa o da “neden?” diye sormamız galiba. Özellikle son yıllarda TikTok, Reels ve Shorts sağ olsun; aklımıza bile gelmeyen detayların açıklamalarını izlediğimiz mini mini videolara resmen bağımlı olduk. “Prizde fiş varken neden kıvılcım çıkar?”, “Çaydanlığın kapağında neden delik var?” derken, gündelik hayatta elimize alıp hiç sorgulamadığımız her şeyin ardında minik bir hikaye olduğunu fark ediyoruz.

Bu sefer de bir içerik üreticisi, dünyanın her yerinde tek katlı olan çaydanlığın neden Türkiye'de çift katlı olduğunu açıkladığı bir video paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Videodaki içerik üreticisi, çaydanlığın aslında bize özgü bir icat olmadığını, ilk örneklerinin Çin’den gelip porselen formda tek parça kullanıldığını anlatıyor.

Videodaki içerik üreticisi, çaydanlığın aslında bize özgü bir icat olmadığını, ilk örneklerinin Çin’den gelip porselen formda tek parça kullanıldığını anlatıyor.

Yani çaydanlık dünyaya bizden yayılmıyor; ama işin “iki katlı” versiyonu söz konusu olunca devreye klasik Türk pratiği giriyor: “Biz aldığımız her şeyi mutlaka kendimize göre uyarlıyoruz.”  

Türkiye’de çay kültürünün iyice yerleşmesiyle birlikte çaydanlık da evrim geçiriyor; altı büyük, üstü küçük iki katlı hâle geliyor. Böylece hem sürekli kaynayan suyu elinin altında tutabiliyor, hem de üstteki demliğe koyduğu çayı yanmadan, ağır ağır demleyebiliyoruz. 

Fikrimize sağlık valla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın