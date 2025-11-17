onedio
Suskunlar'ın Takoz İrfan'ı Mehmet Özgür, 2005'te Kaybettiği Evladıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Lila Ceylan
17.11.2025 - 17:53

Şimdilerde Gözleri KaraDeniz isimli dizide ve Disney'da 19 Kasım'da yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Özgür, 2005'te kaybettiği evladıyla ilgili ilk kez konuştu, tüyleri diken diken eden de bir detay paylaştı. 

Buyurun, beraber inceleyelim.

Mehmet Özgür’ü aslında hepimiz “ekranın sakin ama tehlikeli adamı” olarak tanıdık.

İlk olarak “Kollama”daki Necip Yılmaz rolüyle dikkat çekip sağlam bir çekirdek kitle edinen usta oyuncu, büyük sıçramasını “Suskunlar”ın unutulmaz karakteri Takoz İrfan’la yaptı. 

Soğukkanlı bakışları, sert ama derinlikli duruşu ve her sahnede gerilimi yukarı taşıyan performansıyla dikkat çeken Mehmet Özgür, o günden sonra “karakter oyuncusu” denince akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi.

Sezona ise yeni bir projeyle başladı. Bir yenisi de peşinden geldi.

Şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz'de Osman Maçari karakterine hayat veren Mehmet Özgür, dün gece de Ali Atay'ın yazdığı ve yönettiği, Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya gibi isimlerle birlikte rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin galasında boy gösterdi.

Her zamanki gibi asaletiyle dikkat çeken Mehmet Özgür, sıcacık aile hayatıyla ilgili de bugüne dek kimsenin bilmediği, oldukça hüzünlendiren bir detay paylaştı. 

20 yıldır Safinaz Özgür'le evli olan Mehmet Özgür'ün bu evlilikten Başar Arhan isimli bir oğlu olduğunu ve oğlunun babasının izinden gitmeye karar verip aktörlük eğitimi için İngiltere'ye gittiği, özel hayatıyla ilgili bildiğimiz detaylar arasındaydı.

Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" dedi.

