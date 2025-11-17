Suskunlar'ın Takoz İrfan'ı Mehmet Özgür, 2005'te Kaybettiği Evladıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Şimdilerde Gözleri KaraDeniz isimli dizide ve Disney'da 19 Kasım'da yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Özgür, 2005'te kaybettiği evladıyla ilgili ilk kez konuştu, tüyleri diken diken eden de bir detay paylaştı.
Mehmet Özgür’ü aslında hepimiz “ekranın sakin ama tehlikeli adamı” olarak tanıdık.
Sezona ise yeni bir projeyle başladı. Bir yenisi de peşinden geldi.
Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" dedi.
