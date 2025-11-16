İşler Ciddiye mi Bindi? Murat Dalkılıç'tan 6 Aylık Sevgilisi Özgü Kaya'yla İlgili Sürpriz Hamle!

Bu sene her ne kadar şok ayrılıkların ve boşanmaların senesi olduysa, bir o kadar da yeni aşk hikayelerinin ve evliliklerinin senesi olmuştu.

Yeni başlayan sürpriz aşklardan biri de Murat Dalkılıç ve Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan oyuncu Özgü Kaya'nınki olmuştu.

Temmuzdan bu yana pek çok kez Murat Dalkılıç'la görüntülenen ve paylaşım yapan Özgü Kaya, Dalkılıç'ın bitmek bilmeyen burun ameliyatı serüveninde de yanında olmuştu. Doğuştan kaynaklanan sorununa yıllardır çare bulamayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 12. burun ameliyatını olmuştu.