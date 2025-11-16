onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İşler Ciddiye mi Bindi? Murat Dalkılıç'tan 6 Aylık Sevgilisi Özgü Kaya'yla İlgili Sürpriz Hamle!

İşler Ciddiye mi Bindi? Murat Dalkılıç'tan 6 Aylık Sevgilisi Özgü Kaya'yla İlgili Sürpriz Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 23:28

6 ay önce genç oyuncu Özgü Kaya'yla beraber olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, işleri ciddiye bindirdi. Merve Boluğur'la evliliğinden bu yana yaşadığı aşklara hep daha çekimser yaklaşan Murat Dalkılıç'tan olay bir hamle geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz temmuz ayında herkesi şaşırtan bir aşk dedikodusu yayılmıştı, hatırlarsınız.

Geçtiğimiz temmuz ayında herkesi şaşırtan bir aşk dedikodusu yayılmıştı, hatırlarsınız.

Bu sene her ne kadar şok ayrılıkların ve boşanmaların senesi olduysa, bir o kadar da yeni aşk hikayelerinin ve evliliklerinin senesi olmuştu. 

Yeni başlayan sürpriz aşklardan biri de Murat Dalkılıç ve Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan oyuncu Özgü Kaya'nınki olmuştu. 

Temmuzdan bu yana pek çok kez Murat Dalkılıç'la görüntülenen ve paylaşım yapan Özgü Kaya, Dalkılıç'ın bitmek bilmeyen burun ameliyatı serüveninde de yanında olmuştu. Doğuştan kaynaklanan sorununa yıllardır çare bulamayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 12. burun ameliyatını olmuştu.

Özgü Kaya, en son Murat Dalkılıç'la pozunu "Küçük Kurbağa" notunu düşerek paylaştığında gündeme oturmuştu.

Özgü Kaya, en son Murat Dalkılıç'la pozunu "Küçük Kurbağa" notunu düşerek paylaştığında gündeme oturmuştu.

Murat Dalkılıç'ın 1.71 namıyla da gittikçe küçülen burnuyla da gündemden düşmediğini unutan Özgü Kaya sosyal medya kullanıcılarını talihsiz potuyla güldürmüştü.

Fakat sanıyoruz ki son gülen o oldu! Merve Boluğur'la yaptığı evlilikten sonra birçok yeni isimle aşk yaşasa evlilik yoluna bir daha sıcak bakmayan Murat Dalkılıç'ın şok bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Aile inzivasına giden Dalkılıç, 6 aylık sevgilisi Özgü Kaya'yı da yanında götürdü ve babasıyla beraber çektikleri 'aile' pozunu Instagram hesabında paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın