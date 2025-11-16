İşler Ciddiye mi Bindi? Murat Dalkılıç'tan 6 Aylık Sevgilisi Özgü Kaya'yla İlgili Sürpriz Hamle!
6 ay önce genç oyuncu Özgü Kaya'yla beraber olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, işleri ciddiye bindirdi. Merve Boluğur'la evliliğinden bu yana yaşadığı aşklara hep daha çekimser yaklaşan Murat Dalkılıç'tan olay bir hamle geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz temmuz ayında herkesi şaşırtan bir aşk dedikodusu yayılmıştı, hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Kaya, en son Murat Dalkılıç'la pozunu "Küçük Kurbağa" notunu düşerek paylaştığında gündeme oturmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın