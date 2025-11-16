Annesinin Minik Kopyası: Burcu Biricik, Kızı Luna'ya "Pazar Kültürü" Aşıladı!
Geçtiğimiz sene kızı Luna'yı kucağına alan ve minik prensesinin yüzünü daha yeni sevenlerine gösteren Burcu Biricik, Luna'ya pazar kültürü aşıladı!
Burcu Biricik, eşi ve Luna'nın sıcacık aile pozları kalp eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Zarafeti ve asaletiyle yıllardır sektörün en nahif isimlerinden biri olan Burcu Biricik, bir süredir annelik inzivasında biliyorsunuz!
Burcu Biricik ve Emre Yetkin, bu sefer kızlarının yüzünü saklamadıkları sıcacık aile pozlarıyla dikkat çekti.
