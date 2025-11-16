onedio
Annesinin Minik Kopyası: Burcu Biricik, Kızı Luna'ya "Pazar Kültürü" Aşıladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 21:14

Geçtiğimiz sene kızı Luna'yı kucağına alan ve minik prensesinin yüzünü daha yeni sevenlerine gösteren Burcu Biricik, Luna'ya pazar kültürü aşıladı!

Burcu Biricik, eşi ve Luna'nın sıcacık aile pozları kalp eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Zarafeti ve asaletiyle yıllardır sektörün en nahif isimlerinden biri olan Burcu Biricik, bir süredir annelik inzivasında biliyorsunuz!

En son Camdaki Kız dizisindeki muhteşem performansı ve duru güzelliğiyle milyonları kendine hayran bırakan Burcu Biricik, 2024 yılında, 10 yıldır evli olduğu Emre Yetkin'le bir bebek beklediklerinin müjdesini vermişti!

15 Temmuz 2024'te kızlarını kucağına alan çift, minik prensese Luna ismini vermişti. 

Luna'yı geçtiğimiz aylarda ilk kez net bir şekilde gördük. Annesinin kucağında masum masum bakan Luna, babasından çok annesi Burcu Biricik'e benzetilmişti.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, bu sefer kızlarının yüzünü saklamadıkları sıcacık aile pozlarıyla dikkat çekti.

İkili, yazın kızlarını izinsiz çeken bir kadınla tartışmış ve bu tartışmayla gündeme oturmuştu. O günden bu yana Luna'nın yüzünü saklamakla ilgili ekstra bir çaba sarf etmeyen ikili bu sefer sosyal medya hesabında paylaştıkları sıcacık aile pozlarıyla kalp eritti. 

1.5 yaşındaki kızları Luna'ya pazar kültürünü erkenden aşılayan Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in doğal halleri ayrı, minik prensesin güzelliği ve annesine benzerliği ayrı övgü topladı!

Lila Ceylan
