Winx'ten Sonra Trix Olan Manifest Kızlarının Yeni Kostümleri ve Saçları Dikkat Çekti
Winx ile sürpriz bir iş birliği yaparak çıkardıkları 'Rüya' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Manifest kızları, 'Rüya'ya bu sefer de Trix kostümleriyle klip çekti.
Manifest kızlarının Trix kostümleri de saç modelleri de sosyal medyada sınıfta kaldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul eden, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.
Geçtiğimiz saatlerde, "Rüya" için ikinci bir klip yayınlayan kızlar bu sefer Trix kılığına büründü.
Kızları şöyle boydan bırakalım sizler için...
Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
