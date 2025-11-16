onedio
Winx'ten Sonra Trix Olan Manifest Kızlarının Yeni Kostümleri ve Saçları Dikkat Çekti

Winx'ten Sonra Trix Olan Manifest Kızlarının Yeni Kostümleri ve Saçları Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 20:06

Winx ile sürpriz bir iş birliği yaparak çıkardıkları 'Rüya' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Manifest kızları, 'Rüya'ya bu sefer de Trix kostümleriyle klip çekti. 

Manifest kızlarının Trix kostümleri de saç modelleri de sosyal medyada sınıfta kaldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul eden, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.

Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul eden, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.

Tolga Akış'ın kurucusu olduğu Hypers'ın Big5 yarışmasından çıkan kızlar; Sueda, Hilal, Lidya, Mina, Zeynep ve Esin kısa sürede milyonların kalbini kazandı. 

Başlarda yalnızca küçük ve genç yetişkinlerin dikkatini çeken grup, şarkılarıyla her kesime hitap eden ve zirvede yer edinenlerden oldu. 

Geçtiğimiz aylarda birtakım tatsız hadiseler yaşandı ama birkaç ay önce kızlarımız Winx Club hayranlarını yerinden hoplatan bir iş birliğine imza atmıştı. 'Rüya' birkaç gün içerisinde müzik listelerinde zirveye çıktı, klipte orijinal Winx kostümleri giyen Manifest kızları tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, "Rüya" için ikinci bir klip yayınlayan kızlar bu sefer Trix kılığına büründü.

Geçtiğimiz saatlerde, "Rüya" için ikinci bir klip yayınlayan kızlar bu sefer Trix kılığına büründü.

Winx Club serisinin baş düşmanları olan üç cadı; Icy, Darcy ve Stormy kostümleri giyen kızlar, bu sefer tarzlarıyla sınıfta kaldı. 

Normalde ne giyseler yakıştırılan Manifest kızlarının Trix kostümleri de, saç modelleri de X'te eleştiri yağmuruna tutulmalarına sebep oldu.

Kızları şöyle boydan bırakalım sizler için...

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
