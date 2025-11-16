Cinsellik Açıklamalarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede'den "İkinci Zirvesi" Menopoza Özel Şarkı!

Birçoğumuzun 2013 yılında katıldığı Survivor programıyla daha yakından tanıdığı Bennu Gerede, son zamanlarda cinselliğe dair yaptığı açıklamalar ve oğullarıyla dikkat çekti.

Daima parlamasının sebebinin sağlıklı bir seks hayatından kaynaklandığı söyleyen Bennu Gerede, geçtiğimiz senelerde 'Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı?', 'Hayalim sevişirken ölmek', 'Sinirli bir kadın görünce sevişmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum' gibi açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Bir süre önce menopoza giren ve menopoz dönemiyle ilgili bir sürprizi olduğunu duyuran Gerede'nin sürprizi birkaç gün önce takipçileriyle buluştu.