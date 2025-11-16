Cinsellik Açıklamalarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede'den "İkinci Zirvesi" Menopoza Özel Şarkı!
Cinsel hayatına dair radikal açıklamalarıyla sık sık gündem olan Bennu Gerede, bir süre önce menopoza girdiğini ve bu döneme özel bir sürprizi olacağını açıklamıştı. Şarkıcılığa soyunduğu ortaya çıkan Bennu Gerede, menopoz dönemine dair farkındalık kazandırmak amacıyla 'Ben, Yeniden' isimli bir şarkı çıkardı.
'Ben, Yeniden'in sözleri dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'ye sosyal medyada denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menopoz dönemi hakkında farkındalık yaratmak için kolları sıvıyan Bennu Gerede, şarkıcılığa soyundu. "Ben, Yeniden" isimli bir şarkı çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
igrenc yaratik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤢🤢🤮🤮
Oran kopsa keşke