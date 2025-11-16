onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsellik Açıklamalarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede'den "İkinci Zirvesi" Menopoza Özel Şarkı!

Cinsellik Açıklamalarıyla Dikkat Çeken Bennu Gerede'den "İkinci Zirvesi" Menopoza Özel Şarkı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 19:06

Cinsel hayatına dair radikal açıklamalarıyla sık sık gündem olan Bennu Gerede, bir süre önce menopoza girdiğini ve bu döneme özel bir sürprizi olacağını açıklamıştı. Şarkıcılığa soyunduğu ortaya çıkan Bennu Gerede, menopoz dönemine dair farkındalık kazandırmak amacıyla 'Ben, Yeniden' isimli bir şarkı çıkardı. 

'Ben, Yeniden'in sözleri dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'ye sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'ye sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Birçoğumuzun 2013 yılında katıldığı Survivor programıyla daha yakından tanıdığı Bennu Gerede, son zamanlarda cinselliğe dair yaptığı açıklamalar ve oğullarıyla dikkat çekti. 

Daima parlamasının sebebinin sağlıklı bir seks hayatından kaynaklandığı söyleyen Bennu Gerede, geçtiğimiz senelerde 'Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı?', 'Hayalim sevişirken ölmek', 'Sinirli bir kadın görünce sevişmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum' gibi açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Bir süre önce menopoza giren ve menopoz dönemiyle ilgili bir sürprizi olduğunu duyuran Gerede'nin sürprizi birkaç gün önce takipçileriyle buluştu.

Menopoz dönemi hakkında farkındalık yaratmak için kolları sıvıyan Bennu Gerede, şarkıcılığa soyundu. "Ben, Yeniden" isimli bir şarkı çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
AysberK

igrenc yaratik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kedi Topu

🤢🤢🤮🤮

Elif Akturk

Oran kopsa keşke