Yanlışlıkla İfşaladığı Eşine Çok Düşkün Olan Burcu Esmersoy Çantasıyla Kocam Köylülükte Zirve Yaptı!
2023 yılında evlendiği Nazım Akmandil'e aşkını ve düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Burcu Esmersoy, bu sefer kimselerde eşi benzeri olmayan 'Kocam da kocam' konseptli çantasıyla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Senelerdir ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy'u tanımayan yoktur!
2023 yılında Nazım Akmandil'le bir değil, biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğün yapan Esmersoy tarihe geçmişti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
