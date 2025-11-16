Yanlışlıkla İfşaladığı Eşine Çok Düşkün Olan Burcu Esmersoy Çantasıyla Kocam Köylülükte Zirve Yaptı!

Maşallah iki senedir de hep kocasına olan aşkını dinledik kendisinden! 'Kocam da kocam' akımına bile katılan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz aylarda bir talihsizlik yaşamış, kocasını yanlışlıkla çıplak ifşalamıştı.

Bu sefer kocasına olan aşkını ve düşkünlüğünü ilan etmenin başka bir yolunu bulan Burcu Esmersoy, kimselerde olmayan çantasını paylaştı.

Çantasının üstündeki 'Kocamı çok seviyorum' yazısıyla kocam köylülükte zirve yapan Burcu Esmersoy'a mutluluklar ve nice aşk dolu seneler diliyoruz. Aman dikkat edin, nazar değmesin!