Yanlışlıkla İfşaladığı Eşine Çok Düşkün Olan Burcu Esmersoy Çantasıyla Kocam Köylülükte Zirve Yaptı!

Lila Ceylan
16.11.2025 - 18:14

2023 yılında evlendiği Nazım Akmandil'e aşkını ve düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Burcu Esmersoy, bu sefer kimselerde eşi benzeri olmayan 'Kocam da kocam' konseptli çantasıyla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Senelerdir ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy'u tanımayan yoktur!

Bugüne dek içten samimiyeti ve cana yakın tavırlarıyla ön plana çıkan Burcu Esmersoy, yalnızca sunuculuktaki başarısıyla değil duru ve yıllandıkça seviye atlayan güzelliğiyle gündeme oturuyor. 

Özel hayatı ise kariyeri ve görünümü kadar dikkat çekiyor. Bilmeyenler için kısaca bir özetleyelim; Burcu Esmersoy bugüne kadar üç evlilik yaptı.

İlk evliliğini 2005'te Massimo Cusimanı ile yapan Burcu Esmersoy, 2008'de boşanmış, aynı sene Berk Suyabatmaz'la evlenmişti. 2009 yılında ikinci evliliğini de bitiren Burcu Esmersoy, gerçek aşkı Nazım Akmandil'de buldu.

2023 yılında Nazım Akmandil'le bir değil, biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğün yapan Esmersoy tarihe geçmişti.

Maşallah iki senedir de hep kocasına olan aşkını dinledik kendisinden! 'Kocam da kocam' akımına bile katılan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz aylarda bir talihsizlik yaşamış, kocasını yanlışlıkla çıplak ifşalamıştı. 

Bu sefer kocasına olan aşkını ve düşkünlüğünü ilan etmenin başka bir yolunu bulan Burcu Esmersoy, kimselerde olmayan çantasını paylaştı. 

Çantasının üstündeki 'Kocamı çok seviyorum' yazısıyla kocam köylülükte zirve yapan Burcu Esmersoy'a mutluluklar ve nice aşk dolu seneler diliyoruz. Aman dikkat edin, nazar değmesin!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
