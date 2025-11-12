onedio
Muazzez Abacı'nın Vefat Ettiğini Galada Muhabirden Öğrenen Burcu Biricik Şoka Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.11.2025 - 00:13

Muazzez Abacı, 12 Kasım akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi Yan Yana'nın galasında olan Burcu Biricik, Abacı'nın vefatını muhabirden öğrenince adeta şoka girdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde, hem de doğum gününde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de kalp krizi geçirdiği öğrenilen Muazzez Abacı, stent takıldıktan sonra yapılan kontrolde böbreğiyle ilgili sorun olduğunu öğrenmişti. 

Durumunun kritik olduğu duyurulan Muazzez Abacı'nın menajerinden acı haber 12 Kasım akşam saatlerinde geldi. Doğum gününde hakkın rahmetine kavuşan 78 yaşındaki Muazzez Abacı, sanat camiasını yasa boğdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Oyuncu Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın vefatını muhabirden öğrendi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
