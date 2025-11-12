Muazzez Abacı'nın Vefat Ettiğini Galada Muhabirden Öğrenen Burcu Biricik Şoka Girdi!
Muazzez Abacı, 12 Kasım akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yeni filmi Yan Yana'nın galasında olan Burcu Biricik, Abacı'nın vefatını muhabirden öğrenince adeta şoka girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde, hem de doğum gününde hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın vefatını muhabirden öğrendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın