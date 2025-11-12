Dolgularını Eritmişti: 70 Yaşındaki Donatella Versace'nin Son Hali Aklımızı İzanımızı Şaşırttı!

Küçülmüş dudaklar, yukarı kalkmış bir yüz ve net bir çene çizgisiyle gördüğümüz Donatella Versace “şişirilmiş Donatella”dan “gençleşmiş Donatella”ya hızlı bir geçiş yapmış, herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Servis edilen fotoğrafta flltre olup olmadığı bilinmediğinden havada kalmış bir konuydu.

Fakat Donatella Versace, iki gece önce Kardashian'ların annesi Kris Jenner'ın doğum gününde görüntülendi. Kris Jenner’ın Beverly Hills’te Jeff Bezos & Lauren Sánchez’in malikanesinde yaptığı, Meghan & Harry’den Oprah’a kadar herkesin gittiği o 6.5 milyon dolarlık parti zaten “gençleşmiş 70’likler kulübü” gibiydi.

Aynı dönemde Donatella’nın da bu kadar taze bir yüzle ortaya çıkması “Hollywood yaşlanmıyor mu?” sorusunu daha da büyüttü. Şöyle bir bakmanızı rica ediyoruz, yukarıda gördüğünüz kadının 70 yaşında olduğuna inanabiliyor musunuz sahiden?