Dolgularını Eritmişti: 70 Yaşındaki Donatella Versace'nin Son Hali Aklımızı İzanımızı Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
12.11.2025 - 21:10

Donatella Versace’yi yıllardır sert hatlı, dolgulu, platin saçlı haliyle görmeye alışmıştık ama son görüntüsü herkesi ters köşe yaptı. Yüzündeki dolguları eriten ve daha genç, daha yumuşak bir ifadeye geçen Donatella, Kris Jenner'ın doğum günü partisinde görüntülendi ve ultra gençleşmiş haliyle tüm gözleri üzerine topladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Donatella Versace’yi tanıyorsunuzdur; modanın devlerinden, kırmızı halının kraliçelerinden, platin saçlarıyla “ben geldim” dedirten o İtalyan ikonundan bahsediyoruz.

Abisi Gianni’nin ölümünden sonra Versace’yi sadece ayakta tutmakla kalmayıp daha gösterişli, daha seksi, daha ünlü dostu bir marka haline getiren Donatella Versace, bugün Kardashian’ların, Hadid’lerin, J.Lo’nun üstünde gördüğünüz o taşlı, kesik dekolteli, “bana bakın” diye bağıran elbiselerin arkasındaki vizyon!

Uzunca bir süredir de ultra radikal değişimiyle gündeme geliyor... 2024’e kadar gördüğümüz Donatella’da daha dolgun dudaklar, yanaklarda fazla hacim, gergin bir alın ve sert bir çene hattı var. 2025’te ise tablo bambaşka!

Birkaç ay önce Donatella'nın dolgularının bir kısmını erittirdiği, hacmi azalttığı ve yüzü biraz daha “yumuşak” bir forma soktuğu iddia edilmişti.

Küçülmüş dudaklar, yukarı kalkmış bir yüz ve net bir çene çizgisiyle gördüğümüz Donatella Versace “şişirilmiş Donatella”dan “gençleşmiş Donatella”ya hızlı bir geçiş yapmış, herkesin ağzını açık bırakmıştı. 

Servis edilen fotoğrafta flltre olup olmadığı bilinmediğinden havada kalmış bir konuydu. 

Fakat Donatella Versace, iki gece önce Kardashian'ların annesi Kris Jenner'ın doğum gününde görüntülendi. Kris Jenner’ın Beverly Hills’te Jeff Bezos & Lauren Sánchez’in malikanesinde yaptığı, Meghan & Harry’den Oprah’a kadar herkesin gittiği o 6.5 milyon dolarlık parti zaten “gençleşmiş 70’likler kulübü” gibiydi.

Aynı dönemde Donatella’nın da bu kadar taze bir yüzle ortaya çıkması “Hollywood yaşlanmıyor mu?” sorusunu daha da büyüttü. Şöyle bir bakmanızı rica ediyoruz, yukarıda gördüğünüz kadının 70 yaşında olduğuna inanabiliyor musunuz sahiden?

Gelin, Donatella'nın olağanüstü değişimine gelen yorumlara beraber bakalım.

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
