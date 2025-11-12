Dolgularını Eritmişti: 70 Yaşındaki Donatella Versace'nin Son Hali Aklımızı İzanımızı Şaşırttı!
Donatella Versace’yi yıllardır sert hatlı, dolgulu, platin saçlı haliyle görmeye alışmıştık ama son görüntüsü herkesi ters köşe yaptı. Yüzündeki dolguları eriten ve daha genç, daha yumuşak bir ifadeye geçen Donatella, Kris Jenner'ın doğum günü partisinde görüntülendi ve ultra gençleşmiş haliyle tüm gözleri üzerine topladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Donatella Versace’yi tanıyorsunuzdur; modanın devlerinden, kırmızı halının kraliçelerinden, platin saçlarıyla “ben geldim” dedirten o İtalyan ikonundan bahsediyoruz.
Birkaç ay önce Donatella'nın dolgularının bir kısmını erittirdiği, hacmi azalttığı ve yüzü biraz daha “yumuşak” bir forma soktuğu iddia edilmişti.
Gelin, Donatella'nın olağanüstü değişimine gelen yorumlara beraber bakalım.
