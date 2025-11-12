Hayatını Kaybeden Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Şok İddia: "Cezaevine Girmemek İçin Ölüm Orucuna Girmiş"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabeskin özel isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü'yü ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğyan'In annesini öldürmek istediğini yazdığı mesajları ifşalayan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, geçtiğimiz saatlerde Tuğyan hakkında şok bir iddiada daha bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın