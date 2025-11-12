Hayatını Kaybeden Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Şok İddia: "Cezaevine Girmemek İçin Ölüm Orucuna Girmiş"

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı. Başlarda bir kaza olduğu düşünülen olay, zaman geçtikçe delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle şüpheli hale geldi ve cinayet büroya taşındı.

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi başka birinin DNA izine rastlanmadığını, Arap sabunu ile yıkandığı için kaygan olabileceği iddia elen zeminde ise herhangi bir kayganlaştırıcı madde bulunamadığını öğrenmiştik.

Güllü'nün o gece arkadaşı Sultan'la beraber yanında olan kızı Tuğyan başından bu yana şüphelenilen isimler arasında yer aldı. Tuğyan'ın tam ifadesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Tuğyan, mesajlarında ciddi olmadığını, annesini öldürmeyi hiç düşünmediğini belirtmiş ve o gün yaşananları hatırladığı detaylarla anlatmıştı.