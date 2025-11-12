onedio
Hayatını Kaybeden Güllü'nün Kızı Tuğyan Hakkında Şok İddia: "Cezaevine Girmemek İçin Ölüm Orucuna Girmiş"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 17:41

'Annemi öldürmek istiyorum' ifadelerini kullandığı mesajlarıyla tüm şüpheleri üzerine çeken Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında bir şok iddia daha ortaya atıldı. 

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Tuğyan'ın cezaevine girmemek için ölüm orucuna girdiğini iddia etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin özel isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü'yü ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı. Başlarda bir kaza olduğu düşünülen olay, zaman geçtikçe delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle şüpheli hale geldi ve cinayet büroya taşındı.

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucunca herhangi başka birinin DNA izine rastlanmadığını, Arap sabunu ile yıkandığı için kaygan olabileceği iddia elen zeminde ise herhangi bir kayganlaştırıcı madde bulunamadığını öğrenmiştik. 

Güllü'nün o gece arkadaşı Sultan'la beraber yanında olan kızı Tuğyan başından bu yana şüphelenilen isimler arasında yer aldı. Tuğyan'ın tam ifadesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Tuğyan, mesajlarında ciddi olmadığını, annesini öldürmeyi hiç düşünmediğini belirtmiş ve o gün yaşananları hatırladığı detaylarla anlatmıştı.

Kaçıranlar için Tuğyan'ın tam ifadesinden bu içeriğimizde;

Şüphelerin çoğalmasına sebep olan ölüm içerikli mesajlar hakkındaki açıklamalarına ise bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tuğyan'In annesini öldürmek istediğini yazdığı mesajları ifşalayan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, geçtiğimiz saatlerde Tuğyan hakkında şok bir iddiada daha bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın, ölüm orucuna girdiğini ve cezaevine girmemek için 30 kiloya düşmeye çalıştığını iddia etti. Bir programa katılan Ferdi Aydın, 'Tuğyan hanım ölüm orucuna girmiş. Şu anda 39 kiloymuş. 30 kilo olup cezaevine girmemek için uğraşıyor, bunu da buradan söylemek istiyorum.' açıklamasında bulundu.

