Habertürk'ten Son Zamanlarda Yaşanan Olaylar Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:37

Son haftalarda medya ve ünlüler dünyasına yapılan operasyonların odağında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi Habertürk ve Show TV çalışanları vardı. Eski çalışanlardan gelen bazı itiraflarla da bu medya kuruluşları söylentilerin merkezine yerleşmişti. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'dan son yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

Kamuoyuyla paylaşılan açıklama şöyle;

Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz.

Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya grubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir.

Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız.

Her zaman olduğu gibi, kurumsal yapımızla ve tüm basın emekçisi arkadaşlarımızla birlikte basın meslek ilkelerine bağlılıkla görevimizi yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz 

HABERTÜRKSHOW TVBLOOMBERG HT – HT SPOR

