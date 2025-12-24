Nuran Çokçalışkan Kimdir, Kaç Yaşında? Nuran Çokçalışkan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Nuran Çokçalışkan hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasına göre operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. Süreç devam ederken, soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı ve adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.