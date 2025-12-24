onedio
Nuran Çokçalışkan Kimdir, Kaç Yaşında? Nuran Çokçalışkan Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 11:33

Ünlülere yönelik yürütülen operasyonlara yenisi eklendi. Gözaltına alınan isimler arasında tanınmış bir dansçı da yer aldı. 'Nuran Sultan' adıyla bilinen Nuran Çokçalışkan hakkında işlem başlatıldı. Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözler adli sürece çevrildi.

Nuran Çokçalışkan Kimdir?

Gerçek adı Nuran Çokçalışkan olan isim, sahne dünyasında 'Nuran Sultan' lakabıyla tanınıyor. Türkiye’de uzun yıllardır oryantal dans sanatçısı olarak sahne alan Çokçalışkan, eğlence sektörünün bilinen figürleri arasında yer alıyor.

Televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan Nuran Sultan, kariyerini sahne performansları üzerinden sürdürdü. Oryantal dans alanında farklı mekanlarda ve organizasyonlarda sahne aldı.

Nuran Çokçalışkan Kaç Yaşında?

Nuran Çokçalışkan’ın 1975 doğumlu olduğu biliniyor. Paylaşılan bilgilere göre ünlü dansçı 49 yaşında.

Nuran Çokçalışkan Nereli?

Nuran Sultan İstanbul doğumlu. Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye’de geçirdiği biliniyor.

Nuran Çokçalışkan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Nuran Çokçalışkan hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Savcılık açıklamasına göre operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. Süreç devam ederken, soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı ve adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.

