Uyuşturucu Operasyonunda 20 Kişinin Gözaltına Alındığını Açıklamıştı: Dansöz, Model ve İş İnsanları Listede

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 20 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dansöz Nuran Çokçalışkan, iş insanı Mehmet Tosmur, manken Melisa Fidan Çalışkan gibi isimler de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu operasyonlarına bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 20 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltı kararı verilen 1 kişinin cezaevinde olduğu, 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda çeşitli maddeler ve kullanım için apartlar ele geçirilmişti.

Savcılığın operasyonlarında sosyal medya fenomenleri Ezgi Fındık, Melisa Fidan gibi isimler de gözaltına alındı.

İşte gözaltına alınanların tam listesi:

  • Hamdi Burak Beşer

  • Mahmut Uğur Ziylan

  • Erdi Çetin

  • Uğur Can Peker

  • Melisa Şahin

  • İhsan Aygün

  • Melisa Fidan Çalışkan

  • Nuran Çokçalışkan

  • Burak Kaptan

  • Müzeyyen Karakan

  • Murat Can Şirin

  • Yağmur Uçkun

  • Atilla Aydın

  • Ozan Kılıç

  • Esra Yoldaş Balcı

  • Semavi Siverek

  • Mehmet Tosmur

  • Halime Göçmen

  • Ercan Siverek

  • Yılmaz Burak Bozkurt

