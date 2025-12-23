Cem Küçük’ün "Cihanna" İddiası: "İtirafçı Olursa Soruşturma A Premium İsimlere Gider"
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü de tutuklanmıştı. Gazeteci Cem Küçük, Cihan Şensözlü’nün soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğunu söyledi. Küçük’e göre Cihan Şensözlü etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olursa, soruşturma en büyük holdinglerin varislerine, “A Premium” statüsündeki sanatçılara kadar uzanacak. Savcılık, Cihan Şensözlü hakkında uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” soruşturması da açmıştı.
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ile Mert Vidinli hakkında fuhuş soruşturması da açılmıştı.
Cem Küçük’ün açıklamaları
