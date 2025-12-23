Cem Küçük’ün "Cihanna" İddiası: "İtirafçı Olursa Soruşturma A Premium İsimlere Gider"

“Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü tutuklanırken, yurt dışında olan Mert Vidinli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazeteci Cem Küçük, bugün TGRT Haber’de yayımlanan programda “Cihanna” ile ilgili iddialarda bulundu.

Cem Küçük, tutuklanan Cihan Şensözlü’nün itirafçı olması hâlinde operasyonların en büyük holdinglerin varislerine, “A Premium” seviyesinde sanatçılara kadar uzanacağını söyledi.