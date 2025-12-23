onedio
Cem Küçük’ün "Cihanna" İddiası: "İtirafçı Olursa Soruşturma A Premium İsimlere Gider"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 00:38

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü de tutuklanmıştı. Gazeteci Cem Küçük, Cihan Şensözlü’nün soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğunu söyledi. Küçük’e göre Cihan Şensözlü etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olursa, soruşturma en büyük holdinglerin varislerine, “A Premium” statüsündeki sanatçılara kadar uzanacak. Savcılık, Cihan Şensözlü hakkında uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” soruşturması da açmıştı.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri “Cihanna” ile Mert Vidinli hakkında fuhuş soruşturması da açılmıştı.

“Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü tutuklanırken, yurt dışında olan Mert Vidinli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazeteci Cem Küçük, bugün TGRT Haber’de yayımlanan programda “Cihanna” ile ilgili iddialarda bulundu.

Cem Küçük, tutuklanan Cihan Şensözlü’nün itirafçı olması hâlinde operasyonların en büyük holdinglerin varislerine, “A Premium” seviyesinde sanatçılara kadar uzanacağını söyledi.

Cem Küçük’ün açıklamaları

