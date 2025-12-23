Telegram'ın Kurucusu Rus Milyarder Kendisinden Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Masraflarını Karşılayacak
Daily Mail'in haberine göre Telegram'ın kurucusu Rus milyarder Pavel Durov'un kendisinden çocuk yapmak isteyen 38 yaş altı kadınların tüp bebek tedavisinin tüm masraflarını karşılamayı teklif ettiği ortaya çıktı. Rus girişimcinin üç farklı partnerinden altı çocuğu olmasının yanısıra sperm bağışlarıyla 100'den fazla çocuk sahibi olduğu da iddialar arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Servetinden pay bırakacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
38 yaş altı şartı getirdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın