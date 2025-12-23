onedio
Telegram'ın Kurucusu Rus Milyarder Kendisinden Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Masraflarını Karşılayacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 23:00

Daily Mail'in haberine göre Telegram'ın kurucusu Rus milyarder Pavel Durov'un kendisinden çocuk yapmak isteyen 38 yaş altı kadınların tüp bebek tedavisinin tüm masraflarını karşılamayı teklif ettiği ortaya çıktı. Rus girişimcinin üç farklı partnerinden altı çocuğu olmasının yanısıra sperm bağışlarıyla 100'den fazla çocuk sahibi olduğu da iddialar arasında.

Servetinden pay bırakacak

Serveti 17 milyar dolara ulaşan Rus teknoloji girişimcisi ileride çocuklarına dünyaya nasıl geleceklerine bakılmaksızın mirasından pay bırakacağını da açıkladı. Hatta bir demecinde 'Benimle ortak DNA'ya sahip olduklarını kanıtlayabildikleri sürece, belki 30 yıl sonra, ben öldükten sonra mirasımın bir kısmına hak kazanacaklar.' sözlerini kullandı.

Bağışlarını 'yüksek kaliteli donör materyali' eksikliğini gidermeye yardımcı olmak ve 'sperm bağışı kavramını tamamen damgalanmaktan kurtarmak' için bir 'vatandaşlık görevi' olarak gördüğünü söyleyen Durov ilk sperm bağışını 2010 yılında çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşına yaptığı belirtildi.

38 yaş altı şartı getirdi

Durov geçtiğimiz yıl kendisinin spermini kullanmak isteyen 38 yaş altı kadınlara ücretsiz sperm bağışlayacağını duyurmuştu. Temmuz 2024'te Telegram'da yaptığı paylaşımda, 'Geçmiş bağışlarım 12 ülkede 100'den fazla çifte çocuk sahibi olma fırsatı verdi' diyen Durov ve DNA'sını 'açık kaynak' halinde yayınlayarak biyolojik çocuklarının birbirini bulmasını kolaylaştırmayı planladığını ekledi.

