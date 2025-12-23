Telegram'ın Kurucusu Rus Milyarder Kendisinden Çocuk Sahibi Olmak İsteyenlerin Masraflarını Karşılayacak

Serveti 17 milyar dolara ulaşan Rus teknoloji girişimcisi ileride çocuklarına dünyaya nasıl geleceklerine bakılmaksızın mirasından pay bırakacağını da açıkladı. Hatta bir demecinde 'Benimle ortak DNA'ya sahip olduklarını kanıtlayabildikleri sürece, belki 30 yıl sonra, ben öldükten sonra mirasımın bir kısmına hak kazanacaklar.' sözlerini kullandı.

Bağışlarını 'yüksek kaliteli donör materyali' eksikliğini gidermeye yardımcı olmak ve 'sperm bağışı kavramını tamamen damgalanmaktan kurtarmak' için bir 'vatandaşlık görevi' olarak gördüğünü söyleyen Durov ilk sperm bağışını 2010 yılında çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşına yaptığı belirtildi.