article/comments
article/share
Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin Aylık Geliri Belli Oldu

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin Aylık Geliri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 20:50

Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci’nin savcılıkta ek ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Cebeci ifadesinde, kullandığı maddelerin Türkiye’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık kazancının da 120 bin lira olduğu ifade tutanağında yer aldı.

Ela Rümeysa Cebeci son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ela Rümeysa Cebeci son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu iddia etmişti. Cebeci’nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde, kimyasal olmayan uyuşturucuyu kullandığını ancak kullandığı maddenin Türkiye’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Cebeci ayrıca 2021 yılında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da söyledi.

Öte yandan ifade tutanağına göre Ela Rümeysa Cebeci, aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu iddia etti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
