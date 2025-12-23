Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin Aylık Geliri Belli Oldu

Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu iddia etmişti. Cebeci’nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde, kimyasal olmayan uyuşturucuyu kullandığını ancak kullandığı maddenin Türkiye’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Cebeci ayrıca 2021 yılında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da söyledi.

Öte yandan ifade tutanağına göre Ela Rümeysa Cebeci, aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu iddia etti.