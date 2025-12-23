Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin Aylık Geliri Belli Oldu
Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci’nin savcılıkta ek ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Cebeci ifadesinde, kullandığı maddelerin Türkiye’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık kazancının da 120 bin lira olduğu ifade tutanağında yer aldı.
Ela Rümeysa Cebeci son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
