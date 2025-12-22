Gazeteci Şamil Tayyar "Siz Bana İtimat Edin" Diyerek Ela Rümeysa Cebeci’nin İtirafçı Olduğunu Söyledi

TGRT Haber’de yayımlanan programda açıklamalarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafçı olduğunu söyledi.

Tayyar, Cem Küçük’ün “Tam itirafçı değil, yarım itirafçı” demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Siz benim sözüme itimat edin. Rümeysa Cebeci itirafçı oldu. Elindeki tüm arşivi de savcılığa vermeyi kabul etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulacak ve verdiği yeni bilgiler teyit edildikten sonra tahliyesi söz konusu olacak. Şu ana kadar elde edilen bilgilerde önemli isimler var ancak herhangi bir siyasetçi yok. Daha çok iş dünyası ve finans çevrelerinden kişiler var.”