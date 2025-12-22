onedio
Gazeteci Şamil Tayyar "Siz Bana İtimat Edin" Diyerek Ela Rümeysa Cebeci’nin İtirafçı Olduğunu Söyledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 22:12

Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Cebeci’nin ifadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermiş ve yurt dışı çıkış yasağı alarak serbest bırakılmıştı. TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan eski AKP Milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu söyledi. Tayyar, Cebeci’nin arşivini de savcılığa teslim edeceğini ifade etti.

Ela Rümeysa Cebeci’nin de tutuklandığı operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.

TGRT Haber’de yayımlanan programda açıklamalarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafçı olduğunu söyledi.

Tayyar, Cem Küçük’ün “Tam itirafçı değil, yarım itirafçı” demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

Siz benim sözüme itimat edin. Rümeysa Cebeci itirafçı oldu. Elindeki tüm arşivi de savcılığa vermeyi kabul etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulacak ve verdiği yeni bilgiler teyit edildikten sonra tahliyesi söz konusu olacak. Şu ana kadar elde edilen bilgilerde önemli isimler var ancak herhangi bir siyasetçi yok. Daha çok iş dünyası ve finans çevrelerinden kişiler var.”

Şamil Tayyar’ın açıklamaları 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
