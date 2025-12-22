Gazeteci Şamil Tayyar "Siz Bana İtimat Edin" Diyerek Ela Rümeysa Cebeci’nin İtirafçı Olduğunu Söyledi
Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Cebeci’nin ifadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermiş ve yurt dışı çıkış yasağı alarak serbest bırakılmıştı. TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan eski AKP Milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu söyledi. Tayyar, Cebeci’nin arşivini de savcılığa teslim edeceğini ifade etti.
Ela Rümeysa Cebeci’nin de tutuklandığı operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.
Şamil Tayyar’ın açıklamaları 👇
