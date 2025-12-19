Sadettin Saran'ın İfadesine Başvurulma Sebebi "Ela Rümeysa Cebeci ile Olan Yazışmaları" İddiası
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da ifadesine başvurulmasına karar verildi. Ünlü iş adamının evinde arama yapıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılırken Saran'ın neden ifadesine başvurulacağına dair de iddialar ortaya atıldı.
Gazeteci Burak Doğan, "Özel bir bilgi" diyerek yaptığı paylaşımda Saran'ın neden ifadesine başvurulacağını açıkladı.
Sadettin Saran bu gece dönüyor.
