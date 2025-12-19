Sadettin Saran'ın İfadesine Başvurulma Sebebi "Ela Rümeysa Cebeci ile Olan Yazışmaları" İddiası

Saran avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınadı. X'te avukat Ali Alper Alpoğlu şu sözlerle Saran'ın operasyona dair sözlerini kamuoyu ile paylaştı:

'Bilgilendirme

Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır.

Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'