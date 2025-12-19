onedio
Sadettin Saran'ın İfadesine Başvurulma Sebebi "Ela Rümeysa Cebeci ile Olan Yazışmaları" İddiası

Sadettin Saran'ın İfadesine Başvurulma Sebebi "Ela Rümeysa Cebeci ile Olan Yazışmaları" İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 00:55

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da ifadesine başvurulmasına karar verildi. Ünlü iş adamının evinde arama yapıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılırken Saran'ın neden ifadesine başvurulacağına dair de iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Burak Doğan, "Özel bir bilgi" diyerek yaptığı paylaşımda Saran'ın neden ifadesine başvurulacağını açıkladı.

Gazeteci Burak Doğan, "Özel bir bilgi" diyerek yaptığı paylaşımda Saran'ın neden ifadesine başvurulacağını açıkladı.

Doğan, X'teki paylaşımında 'Sadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonunda ifadesine başvurulmasının nedenlerinden birisi telefon yazışmaları.

Tutuklu bulunan Ela Rumeysa’nın telefon incelemesinde Saadetin Saran ile uyuşturucu hakkında yazışmaları mevcut.' ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran bu gece dönüyor.

Sadettin Saran bu gece dönüyor.

Saran avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınadı. X'te avukat Ali Alper Alpoğlu şu sözlerle Saran'ın operasyona dair sözlerini kamuoyu ile paylaştı:

'Bilgilendirme

Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır.

Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
michael.elende

Silivri hava yolları …

Kedi Topu

belirli bir pozisyonda görev alanların evli olup olmasının önemi

