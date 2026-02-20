Üzücü Haber: Fenerbahçe’de Milan Skriniar Depremi

Karşılaşmanın henüz başında, 23. dakikada kendisini yere bırakan tecrübeli stoper, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı. Kulüp doktorları tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, başarılı savunmacının sağ kasığında bir sorun tespit edildi. Teknik heyete iletilen ilk rapora göre Skriniar’ın iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişme, yoğun bir maç trafiğine giren sarı-lacivertli ekipte planları altüst etti. Takım kaptanının sahalardan uzak kalacağı bu kritik süreçte Süper Lig ve kupa maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Skriniar’ın bu sakatlık nedeniyle ligdeki Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa’daki Nottingham Forest deplasmanını ve Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK mücadelesini kaçırması muhtemel görünüyor. Savunma hattında önemli bir eksiklik yaşayacak olan Fenerbahçe'de, bu süreçte stoper bölgesindeki nöbeti Çağlar Söyüncü ve diğer alternatif isimlerin devralması planlanıyor.