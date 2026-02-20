onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Üzücü Haber: Fenerbahçe’de Milan Skriniar Depremi

Üzücü Haber: Fenerbahçe’de Milan Skriniar Depremi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 07:29

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan kaptan Milan Skriniar'dan üzücü haber geldi. Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak stoperin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe savunmasının kilit ismi Milan Skriniar, Nottingham Forest mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle taraftarlarını korkuttu.

Fenerbahçe savunmasının kilit ismi Milan Skriniar, Nottingham Forest mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle taraftarlarını korkuttu.

Karşılaşmanın henüz başında, 23. dakikada kendisini yere bırakan tecrübeli stoper, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı. Kulüp doktorları tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, başarılı savunmacının sağ kasığında bir sorun tespit edildi. Teknik heyete iletilen ilk rapora göre Skriniar’ın iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişme, yoğun bir maç trafiğine giren sarı-lacivertli ekipte planları altüst etti. Takım kaptanının sahalardan uzak kalacağı bu kritik süreçte Süper Lig ve kupa maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Skriniar’ın bu sakatlık nedeniyle ligdeki Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa’daki Nottingham Forest deplasmanını ve Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK mücadelesini kaçırması muhtemel görünüyor. Savunma hattında önemli bir eksiklik yaşayacak olan Fenerbahçe'de, bu süreçte stoper bölgesindeki nöbeti Çağlar Söyüncü ve diğer alternatif isimlerin devralması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın