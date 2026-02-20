Üzücü Haber: Fenerbahçe’de Milan Skriniar Depremi
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan kaptan Milan Skriniar'dan üzücü haber geldi. Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak stoperin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe savunmasının kilit ismi Milan Skriniar, Nottingham Forest mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle taraftarlarını korkuttu.
