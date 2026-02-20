onedio
article/comments
ABD Başkanı Trump’tan Pentagon’a Uzaylı Talimatı: Gizli Dosyalar Dünya Kamuoyuna Açılıyor

ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a Uzaylı Talimatı: Gizli Dosyalar Dünya Kamuoyuna Açılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 06:28

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve savunma birimlerine talimat vererek UFO ve dünya dışı yaşama dair gizli belgelerin gün yüzüne çıkarılmasını istedi. Barack Obama'nın uzaylılarla ilgili çarpıcı açıklamalarının hemen ardından gelen bu hamle, yıllardır saklanan sırların ifşa edileceği beklentisini zirveye taşıdı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşam formlarına dair devlet arşivlerinde bulunan gizli dosyaların halka açılması için resmi süreci başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşam formlarına dair devlet arşivlerinde bulunan gizli dosyaların halka açılması için resmi süreci başlattı.

Kendi sosyal medya mecrası Truth Social üzerinden bir duyuru yapan Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin harekete geçmesini istedi. Bu kapsamda, 'Tanımlanamayan Uçan Fenomenler' (UAP) olarak adlandırılan olaylara dair tüm dökümanların tespit edilerek hızla yayımlanması planlanıyor. Trump, halkın bu konuya gösterdiği yoğun ilginin farkında olduğunu belirterek, oldukça karmaşık ve bir o kadar da merak uyandırıcı olan bu bilgilerin artık gizli kalmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan'ın bu hamlesi, eski Başkan Barack Obama'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kullandığı ifadelerin ardından geldi. Obama, evrenin devasa büyüklüğü nedeniyle istatistiksel olarak başka yaşam formlarının varlığına inandığını dile getirmiş, ancak kendi görev süresi boyunca uzaylılarla bir temas kurulduğuna dair somut bir kanıt görmediğini de sözlerine eklemişti. Trump yönetimi şimdi bu 'istatistiksel' tartışmayı somut belgelerle bir sonuca bağlamayı hedefliyor.

Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi dosyaların sansürlenmeden paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Pentagon tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan raporlar, gökyüzünde görülen gizemli cisimlerin varlığını kabul etse de, bu durumun dünya dışı bir kökeni olduğuna dair kesin bir delil sunmamıştı. Özellikle 2024 yılında ordunun yayımladığı geniş kapsamlı bir incelemede, yürütülen soruşturmaların sonucunda herhangi bir 'uzaylı varlığına' rastlanmadığı ifade edilmişti. Ancak Trump’ın son talimatıyla birlikte, ordunun ve istihbarat birimlerinin elindeki en güncel verilerin ilk kez bu kadar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Bozkurt

Bariz hedef saptırma ve bunun sebebi ABD halkının uzaylılara karşı duyduğu saplantı boyutundaki ilgi. Bizdeki sözde cin musallatı vakaları neyse ABD'de uzayl... Devamını Gör

Emre Keskin

yavaş ama

