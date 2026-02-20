ABD Başkanı Trump’tan Pentagon’a Uzaylı Talimatı: Gizli Dosyalar Dünya Kamuoyuna Açılıyor

Kendi sosyal medya mecrası Truth Social üzerinden bir duyuru yapan Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin harekete geçmesini istedi. Bu kapsamda, 'Tanımlanamayan Uçan Fenomenler' (UAP) olarak adlandırılan olaylara dair tüm dökümanların tespit edilerek hızla yayımlanması planlanıyor. Trump, halkın bu konuya gösterdiği yoğun ilginin farkında olduğunu belirterek, oldukça karmaşık ve bir o kadar da merak uyandırıcı olan bu bilgilerin artık gizli kalmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan'ın bu hamlesi, eski Başkan Barack Obama'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kullandığı ifadelerin ardından geldi. Obama, evrenin devasa büyüklüğü nedeniyle istatistiksel olarak başka yaşam formlarının varlığına inandığını dile getirmiş, ancak kendi görev süresi boyunca uzaylılarla bir temas kurulduğuna dair somut bir kanıt görmediğini de sözlerine eklemişti. Trump yönetimi şimdi bu 'istatistiksel' tartışmayı somut belgelerle bir sonuca bağlamayı hedefliyor.

Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi dosyaların sansürlenmeden paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Pentagon tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan raporlar, gökyüzünde görülen gizemli cisimlerin varlığını kabul etse de, bu durumun dünya dışı bir kökeni olduğuna dair kesin bir delil sunmamıştı. Özellikle 2024 yılında ordunun yayımladığı geniş kapsamlı bir incelemede, yürütülen soruşturmaların sonucunda herhangi bir 'uzaylı varlığına' rastlanmadığı ifade edilmişti. Ancak Trump’ın son talimatıyla birlikte, ordunun ve istihbarat birimlerinin elindeki en güncel verilerin ilk kez bu kadar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.