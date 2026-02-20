ABD Başkanı Trump’tan Pentagon’a Uzaylı Talimatı: Gizli Dosyalar Dünya Kamuoyuna Açılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve savunma birimlerine talimat vererek UFO ve dünya dışı yaşama dair gizli belgelerin gün yüzüne çıkarılmasını istedi. Barack Obama'nın uzaylılarla ilgili çarpıcı açıklamalarının hemen ardından gelen bu hamle, yıllardır saklanan sırların ifşa edileceği beklentisini zirveye taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşam formlarına dair devlet arşivlerinde bulunan gizli dosyaların halka açılması için resmi süreci başlattı.
