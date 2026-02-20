onedio
Kişi Başı 6200 Liraya Lüks Sahur! Otel ve Restoranlarda Yeni Moda: Ramazanda Şatafat Tartışması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 06:08

Ramazan ayının manevi atmosferi yerini lüks ve şatafat tartışmalarına bıraktı. Geçen yıla oranla katlanan iftar sofralarının ardından, şimdi de 5 yıldızlı otellerin binlerce liralık sahur programları gündemde. Boğaz manzaralı otellerde kişi başı 6 bin 200 liraya kadar çıkan fiyatlar, ibadet ve tüketim kültürü arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi

On bir ayın sultanı Ramazan ayında, sofralardaki fahiş fiyatlar ve israf gündemi bu kez sahur vaktine taşındı.

Geçmiş yıllarda daha çok evlerde ve mütevazı sofralarda geçirilen sahur vakti, özellikle büyükşehirlerde lüks otellerin ve restoranların düzenlediği şatafatlı birer sosyal etkinliğe dönüştü. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kapılarını açan lüks işletmeler, açık büfe sahur konseptleriyle müşteri ağırlamaya başladı. Geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından seçkilerin de yer aldığı bu sofralarda kişi başı ücretler 1.500 liradan başlayarak, mekanın popülerliği ve sunduğu imkanlara göre 6 bin 200 liraya kadar ulaşıyor. Özellikle İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi mekanlarda ve beş yıldızlı otellerde sunulan sahur hizmetleri, yüksek fiyatlarına rağmen haftalar öncesinden doluyor.

Talebin yoğunlaşmasıyla birlikte turizm sektörü de strateji değiştirerek iftar ve sahuru kapsayan özel konaklama paketlerini devreye soktu. Şehir dışından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği bu paketler, otellerin doluluk oranlarını yukarı çekmiş durumda. Sektör temsilcileri, sahurun artık sadece bir yemek öğünü olmaktan çıkıp; arkadaş grupları, iş çevreleri ve aileler için prestijli bir sosyal buluşma platformu haline geldiğini ifade ediyor. Ancak bu 'yeni nesil sahur' anlayışı, sosyal medyada paylaşılan lüks sofralarla birleşince beraberinde sert eleştirileri de getiriyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
