Kişi Başı 6200 Liraya Lüks Sahur! Otel ve Restoranlarda Yeni Moda: Ramazanda Şatafat Tartışması

Geçmiş yıllarda daha çok evlerde ve mütevazı sofralarda geçirilen sahur vakti, özellikle büyükşehirlerde lüks otellerin ve restoranların düzenlediği şatafatlı birer sosyal etkinliğe dönüştü. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kapılarını açan lüks işletmeler, açık büfe sahur konseptleriyle müşteri ağırlamaya başladı. Geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından seçkilerin de yer aldığı bu sofralarda kişi başı ücretler 1.500 liradan başlayarak, mekanın popülerliği ve sunduğu imkanlara göre 6 bin 200 liraya kadar ulaşıyor. Özellikle İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi mekanlarda ve beş yıldızlı otellerde sunulan sahur hizmetleri, yüksek fiyatlarına rağmen haftalar öncesinden doluyor.

Talebin yoğunlaşmasıyla birlikte turizm sektörü de strateji değiştirerek iftar ve sahuru kapsayan özel konaklama paketlerini devreye soktu. Şehir dışından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği bu paketler, otellerin doluluk oranlarını yukarı çekmiş durumda. Sektör temsilcileri, sahurun artık sadece bir yemek öğünü olmaktan çıkıp; arkadaş grupları, iş çevreleri ve aileler için prestijli bir sosyal buluşma platformu haline geldiğini ifade ediyor. Ancak bu 'yeni nesil sahur' anlayışı, sosyal medyada paylaşılan lüks sofralarla birleşince beraberinde sert eleştirileri de getiriyor.