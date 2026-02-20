Kişi Başı 6200 Liraya Lüks Sahur! Otel ve Restoranlarda Yeni Moda: Ramazanda Şatafat Tartışması
Ramazan ayının manevi atmosferi yerini lüks ve şatafat tartışmalarına bıraktı. Geçen yıla oranla katlanan iftar sofralarının ardından, şimdi de 5 yıldızlı otellerin binlerce liralık sahur programları gündemde. Boğaz manzaralı otellerde kişi başı 6 bin 200 liraya kadar çıkan fiyatlar, ibadet ve tüketim kültürü arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı.
Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi
On bir ayın sultanı Ramazan ayında, sofralardaki fahiş fiyatlar ve israf gündemi bu kez sahur vaktine taşındı.
