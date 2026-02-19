Konferans Ligi'ndeki Temsilcimiz Samsunspor, Makedonya Deplasmanından Avantajlı Dönüyor
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ülkemizi gurulandırmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Makedonya'da Shkendija ile karşılaştığı maçta uzun süre 0-0 berabere giden maçı 75.dakikada bulduğu golle kazandı.
Samsunspor tek golle büyük avantaj yakaladı.
