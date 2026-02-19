onedio
Konferans Ligi'ndeki Temsilcimiz Samsunspor, Makedonya Deplasmanından Avantajlı Dönüyor

Konferans Ligi'ndeki Temsilcimiz Samsunspor, Makedonya Deplasmanından Avantajlı Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 00:54

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ülkemizi gurulandırmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Makedonya'da Shkendija ile karşılaştığı maçta uzun süre 0-0 berabere giden maçı 75.dakikada bulduğu golle kazandı.

Samsunspor tek golle büyük avantaj yakaladı.

Samsunspor tek golle büyük avantaj yakaladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Shkendija ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Samsunspor ve Shkendija, birçok gol fırsatı yakalasa da kaleciler ve savunmalar başarılı oldu. Assoumou’nun ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda hakem penaltı kararı verdi, ancak Ndiaye’nin kullandığı penaltı üstten auta gitti. Tamba, Holse ve diğer oyuncuların etkili şutları da golle sonuçlanmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Maçın son bölümünde de iki takım eşitliği bozma konusunda başarılı olamazken kritik gol 77'de geldi. 

Samsunspor'un yıldızı Mouandilmadji, Holse'nin asistini değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 

Maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne olurken başka gol çıkmadı ve temsilcimiz büyük bir avantajla ülkeye dönüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
